КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом

Новости Беларуси. Белорусские медики активно продолжают борьбу с CОVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Могилеве на базе областного онкодиспансера развернули 100 коек для пациентов с коронавирусом.
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Для новой службы отдано три этажа, где разместились два отделения, плюс интенсивная терапия и реанимация. При этом помощь онкологическим пациентам продолжают оказывать в полном объеме. Здесь продолжают делать операции, проводят облучение и химиотерапевтическое лечение.
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Серьезным подспорьем в работе врачей являются современные технологии. Снимок КТ позволяет подтвердить или исключить развитие осложнения в виде пневмонии.
Павел Алейников, заведующий инфекционным отделением Могилевского областного онкологического диспансера:
У нас сложилась такая ситуация, что как раз в этом корпусе находится КТ-аппарат. Пациентам, которые госпитализируются, изначально еще на уровне приемного покоя выполняется КТ грудной клетки. И мы знаем степень поражения легких, и знаем, что дальше с этим делать. Конечно, госпитализируем только тех пациентов, у которых есть воспаление легких.