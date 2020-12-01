КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом

Новости Беларуси. Белорусские медики активно продолжают борьбу с CОVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Могилеве на базе областного онкодиспансера развернули 100 коек для пациентов с коронавирусом. Как в Минске лечат от коронавируса и что волнует медиков? Подробности визита Александра Лукашенко в 6-ю больницу

Для новой службы отдано три этажа, где разместились два отделения, плюс интенсивная терапия и реанимация. При этом помощь онкологическим пациентам продолжают оказывать в полном объеме. Здесь продолжают делать операции, проводят облучение и химиотерапевтическое лечение. Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?

Серьезным подспорьем в работе врачей являются современные технологии. Снимок КТ позволяет подтвердить или исключить развитие осложнения в виде пневмонии.