Прямой эфир

КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом

01 декабря 2020 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские медики активно продолжают борьбу с CОVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, в Могилеве на базе областного онкодиспансера развернули 100 коек для пациентов с коронавирусом.  

Как в Минске лечат от коронавируса и что волнует медиков? Подробности визита Александра Лукашенко в 6-ю больницу

КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом-1

Для новой службы отдано три этажа, где разместились два отделения, плюс интенсивная терапия и реанимация. При этом помощь онкологическим пациентам продолжают оказывать в полном объеме. Здесь продолжают делать операции, проводят облучение и химиотерапевтическое лечение.  

Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?

КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом-4

Серьезным подспорьем в работе врачей являются современные технологии. Снимок КТ позволяет подтвердить или исключить развитие осложнения в виде пневмонии.  

КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом-7

Павел Алейников, заведующий инфекционным отделением Могилевского областного онкологического диспансера:
У нас сложилась такая ситуация, что как раз в этом корпусе находится КТ-аппарат. Пациентам, которые госпитализируются, изначально еще на уровне приемного покоя выполняется КТ грудной клетки. И мы знаем степень поражения легких, и знаем, что дальше с этим делать. Конечно, госпитализируем только тех пациентов, у которых есть воспаление легких.  

КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом-10

С начала ноября лечение в коронавирусном отделении прошли около 150 человек. В диспансере жестко соблюдается эпидрежим. Это позволяет сдерживать вирус внутри медучреждения. Проблем с медпрепаратами и расходными материалами нет.  

Читайте также:

Александр Лукашенко о статистике по коронавирусу: некоторые говорят, что фальсифицируют и прочее. Ну, нам-то это зачем?

«Смертность никогда не скроешь». Александр Лукашенко высказался о статистике по коронавирусу в Беларуси

Александр Лукашенко: за год на медиков и на лечение от COVID мы потратим из бюджета только больше 800 млн долларов

# Коронавирус # общество # Павел Алейников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции планируют внедрить в Беларуси
01 декабря 2020 07:01

Доконтактную профилактику ВИЧ-инфекции планируют внедрить в Беларуси

Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдёт 1 декабря. Беларусь представит Виктор Хренин
01 декабря 2020 06:39

Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдёт 1 декабря. Беларусь представит Виктор Хренин

Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?
01 декабря 2020 06:28

Что грозит водителям за езду на летних шинах с 1 декабря?