Ёлка на Октябрьской площади будет лучше, чем в 2019-м. Как Минск украшают к Новому году?

Новости Беларуси. В Минске изменят подходы к новогоднему оформлению города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По поручению руководства столицы к разработке нового дизайна специалисты приступят уже в следующем сезоне.
Новости Беларуси. В Минске изменят подходы к новогоднему оформлению города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По поручению руководства столицы к разработке нового дизайна специалисты приступят уже в следующем сезоне.
Впрочем, планируют удивить минчан и в 2020 году. Одной из тенденций стали тематические зоны. Так, возле цирка, помимо елки, появится яркий светящийся паровозик для детей. А у «Чижовка-Арены» дизайнерскую ассиметричную елку дополнят большие светящиеся шары. Иллюминацию, как и сами украшения, подбирали под выбранные цветовые гаммы. В этом году их будет две: проспект Победителей украсят в холодных тонах, а Независимости – в теплых. У минчан также была возможность поучаствовать в украшении столицы к Новому году.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна «Минскрекламы»:
Елка, которая установлена на Октябрьской площади, в этом году будет украшена большим количеством игрушек, она будет нарядная. На ней будут размещены игрушки победителей конкурса, результаты которого были объявлены. Очень интересные результаты, большое количество эскизов.
Планируется, что украшать Минск завершат к середине декабря. Уже установлены каркасы 26 елей из 32 запланированных.
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