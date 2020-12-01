Ёлка на Октябрьской площади будет лучше, чем в 2019-м. Как Минск украшают к Новому году?

Впрочем, планируют удивить минчан и в 2020 году. Одной из тенденций стали тематические зоны. Так, возле цирка, помимо елки, появится яркий светящийся паровозик для детей. А у «Чижовка-Арены» дизайнерскую ассиметричную елку дополнят большие светящиеся шары. Иллюминацию, как и сами украшения, подбирали под выбранные цветовые гаммы. В этом году их будет две: проспект Победителей украсят в холодных тонах, а Независимости – в теплых. У минчан также была возможность поучаствовать в украшении столицы к Новому году.