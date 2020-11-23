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В наличии месячная потребность. В Беларуси медики обеспечены всеми средствами защиты

23 ноября 2020 06:30
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Новости Беларуси. Более 16 миллионов масок и 500 тысяч костюмов: медики страны обеспечены всеми средствами защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В наличии месячная потребность. В Беларуси медики обеспечены всеми средствами защиты-1

Техническая инспекция труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения каждый день проводит централизованный мониторинг. По его данным, сейчас в наличии месячная потребность в СИЗ, дезинфицирующих средствах и антисептиках. По каждой позиции ведется отдельная статистика. Она находится в свободном доступе.

В наличии месячная потребность. В Беларуси медики обеспечены всеми средствами защиты-4

Например, для бригад скорой помощи, учитывая похолодание, приобретены утепленные костюмы. Лидером по оснащенности средствами защиты по-прежнему остается Минск. Регионом уделяется не меньшее внимание.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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