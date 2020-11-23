В наличии месячная потребность. В Беларуси медики обеспечены всеми средствами защиты

Новости Беларуси. Более 16 миллионов масок и 500 тысяч костюмов: медики страны обеспечены всеми средствами защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техническая инспекция труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения каждый день проводит централизованный мониторинг. По его данным, сейчас в наличии месячная потребность в СИЗ, дезинфицирующих средствах и антисептиках. По каждой позиции ведется отдельная статистика. Она находится в свободном доступе.