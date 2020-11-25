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Препарат «Актемра» для лечения тяжёлых пациентов с коронавирусом передан в больницы Беларуси

25 ноября 2020 12:21
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Новости Беларуси. В больницы Беларуси передан препарат «Актемра», предназначенный для лечения тяжелых пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препарат «Актемра» для лечения тяжёлых пациентов с коронавирусом передан в больницы Беларуси-1

Закупка произведена за средства республиканского бюджета. Более 2 000 упаковок концентрата для приготовления раствора для инфузий стоили свыше 1,3 млн долларов.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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