«Через недели полторы-две начались работы». Жители Минского района инициировали благоустройство дороги в своей деревне

Новости Беларуси. В деревне Аннополь улица сменила грунтовое облачение на асфальтовое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители деревни сами стали инициаторами благоустройства дороги и нашли поддержку у местной власти. Все подробности в репортаже Вероники Кудринецкой.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Старую дорогу по улице Парковой в деревне Аннополь помнит каждый, кто хоть раз по ней проезжал. Разбитые плиты, глубокие ямы. С жалобами на нее местные жители обращались не единожды. Но ответ был всегда один: то денег нет, то направить их нужно на другое. Но вот застаревшая проблема была решена буквально одним письмом.

Первой за комфорт свой, детей и стариков решила вступиться Анастасия Тихонова. Достучалась до администрации Октябрьского района. В итоге родились и смета, и проект, нашелся подрядчик.

Анастасия Тихонова, местная жительница:

Получилось, что через несколько дней поступил звонок. Спрашивали, где именно в деревне нужно положить дорогу. На что было отвечено, что асфальт нужен хотя бы на улицах Центральной и Парковой. Буквально через недели полторы-две начались работы.

Грунтовое покрытие на Парковой перевели в долгожданный асфальт. Улица преобразилась. Теперь добираться до собственных домов, магазинов и остановок общественного транспорта стало возможно. А ведь еще четыре месяца назад из-за болотистой местности людям приходилось ждать засухи, чтобы не завязнуть в глине.

Анастасия Шкурская, местная жительница:

Дороги были ужасные, вечно ямы, машины подвески сбивали, колеса тоже. Ужасно было. У нас появился асфальт, чему мы очень благодарны. Жительница вот этой вот квартиры, которая добилась все-таки… И наши дети увидели хорошую дорогу.

Анастасия Тихонова:

Спасибо, что нашли время, средства и как-то отреагировали на наши просьбы. А обращались в администрацию Октябрьского района почему? Она как-то курирует? Нет, не курирует. Просто мне знакомая сказала, что можно попробовать обратиться туда, и возможно там откликнутся на наше письмо и помогут.

Татьяна Жук, местная жительница:

От всей деревни мы, конечно, хотим сказать спасибо за дорогу. Стало очень комфортно, уютно. Потому что до этого, конечно, очень много у нас детей, все ездят на коляске, было ни проехать, ни пройти. В общем, было очень неудобно.

Асфальт положили пока на улице Парковой. В самой деревне еще как минимум одна дорога, которую надо привести в порядок.

Нина Корнишко, местная жительница:

Это Мария Николаевна Астровка ходатайствовала в райисполкоме для того, чтобы положили в деревне Аннополь асфальт. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Минскому райисполкому, Крупицкому сельсовету за то, что у нас есть дорога. Очень приятно ходить по этой дороге, детки катаются на скейтбордах, на велосипедах. Вообще, спасибо. Конечно, хотелось бы, чтобы обратили внимание и на улицу Центральную, хотя ее ежегодно, конечно, подгребают, но хотелось бы асфальт.