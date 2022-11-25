Восполняют дефицит. Почему женщины в большей степени подвержены шопоголизму?

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Давайте разбираться, что такое шопоголизм, кому свойственен и как можно охарактеризовать тех людей, которые подвержены этому явлению?

«Черная пятница» – время распродаж и настоящий триумф шопоголиков. Сотни интернет-площадок и магазинов объявляют скидки, а очередь у входа в торговые центры начинается на улице. О том, что на деле скрывает подобный дисконт и как не остаться с пустым кошельком, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Борисова, психолог:

Чаще всего, наверное, к шопоголизму склонны женщины. Объясню почему. Потому что шопоголизм – это такой феномен, когда человек получает удовольствие от покупки. То есть этот выброс гормона счастья, радости, который происходит в момент покупки и после того, когда приобрел что-то, он подсаживает человека на себя, можно так сказать. Человеку хочется еще испытывать это ощущение.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, все радуются своим покупкам, даже пусть небольшим. Но мы же не все являемся шопоголиками. Где эта тонкая грань?

Ирина Борисова:

Есть люди, которые могут и умеют получать удовольствие от других вещей, а есть, которые получают удовольствие именно от покупок чего-то для себя, для окружающих. Чаще всего это люди, которые не могут найти удовольствие. То есть не открыты чему-то новому и не могут получить удовольствие от чего-то нового. Мужчины часто увлекаются чем-то – спортом в основном, какими-то хобби. Женщина, у нас так принято, ходит по магазинам. Собственно, для нее это такой стимул получить удовольствие.