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Лазуткин: умные в 2020-м получали деньги не от западных фондов, а от белорусов напрямую

08 февраля 2023 19:20
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации, помилование беглых и партийное строительство в Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный эксперт, подполковник ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.

Лазуткин: умные в 2020-м получали деньги не от западных фондов, а от белорусов напрямую-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Когда был 2020 год, Стрижак и прочие работали именно по украинской модели. Сам Стрижак долго для АТО собирал вещи, деньги. Он знает, как в Украине работала эта схема, когда ты там волонтер, собрал на 100 долларов и 80 из них себе присвоил. Эти фонды прекрасно работали сначала по ковиду, обкатали механизм сбора денег. И потом уж начали собирать деньги на всякие фонды солидарности: побитые актеры, спортсмены, дети, еще кто-то. Люди на все это отправляли свои средства. Получилось так, что средства эти не приходили к Тихановской или еще к кому-то, а приходили на счета к этому Стрижаку. Он их отлично «шваркнул». Конечно же, там ненависть, мягко говоря.

Но ребята молодцы, потому что пока все шли в одной колонне – Шкляров наш, эти штабы, отморозки типа Колесниковой – и кричали на митингах, что долбить, умные люди действовали, как украинские волонтеры. Это была новая схема для Беларуси. Получилось, что деньги можно не от каких-то западных фондов получать на зарплате, как наши дорогие админы Telegram-каналов, а можно получать бабки напрямую от белорусов и вообще ни с кем не делиться. Где отчетность, какие-то документы? С вас ничего потом не потребуешь. Поэтому они сегодня смотрят на лобстеров, а придурки смотрят на миску в СИЗО, которую им дают.

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# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Андрей Стрижак # Виталий Шкляров # Мария Колесникова # Светлана Тихановская # Фотофакт

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