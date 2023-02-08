Это большие финансовые вливания. Как дорого обходится белорусам содержание детей?

Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Сманцер, воспитывает дочь, стирается не допускать ошибок своих родителей:

Я не вижу себя в многодетном материнстве на самом деле. Это мой личный выбор, у каждого свое. Многие говорят: «Что ты тарелку супа не нальешь?» Тарелкой супа это ограничится? У меня может прийти ребенок из школы: «Мама, я сапог потеряла». То есть буквально ребенок пришел без одного сапога. Начинаешь думать: надо сапог. «Мама, надо форму купить». Окей, форму купить. «Еще я хочу пойти на этот кружок». То есть тарелкой супа точно мы ограничимся? Поэтому к этому вопросу подходишь уже немножечко с другой позиции.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Да, дети – это большие на самом деле финансовые вливания.

Ольга Сманцер:

Да, это на самом деле расход.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Ольга – пример такого осознанного материнства. С прищуром смотрит на Ольгу Вероника – многодетная мама. Вашим детям хватает супа? Вы можете обеспечить творческую реализацию всем своим детям? Что это за стереотип такой – не надо нам одного ребенка, вырастет эгоистом?