Это большие финансовые вливания. Как дорого обходится белорусам содержание детей?
Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Сманцер, воспитывает дочь, стирается не допускать ошибок своих родителей:
Я не вижу себя в многодетном материнстве на самом деле. Это мой личный выбор, у каждого свое. Многие говорят: «Что ты тарелку супа не нальешь?» Тарелкой супа это ограничится? У меня может прийти ребенок из школы: «Мама, я сапог потеряла». То есть буквально ребенок пришел без одного сапога. Начинаешь думать: надо сапог. «Мама, надо форму купить». Окей, форму купить. «Еще я хочу пойти на этот кружок». То есть тарелкой супа точно мы ограничимся? Поэтому к этому вопросу подходишь уже немножечко с другой позиции.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Да, дети – это большие на самом деле финансовые вливания.
Ольга Сманцер:
Да, это на самом деле расход.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Ольга – пример такого осознанного материнства. С прищуром смотрит на Ольгу Вероника – многодетная мама. Вашим детям хватает супа? Вы можете обеспечить творческую реализацию всем своим детям? Что это за стереотип такой – не надо нам одного ребенка, вырастет эгоистом?
Вероника Сердюк, многодетная мама:
С прищуром, потому что это опыт каждого человека. Я понимаю, что ребенок – это запрос не только женщины, которая его рожает, но и всей семьи. Сейчас у нас запрос государства на многодетность. Государство пытается помочь многодетным, у нас бесплатные кружки, завтраки, какие-то скидки в садике. Нельзя сказать, что только женщина решает, сколько у нее будет детей. Российские исследователи говорят, что вторые, третьи дети – это заказ мужа. Если есть устойчивые отношения с мужчиной, то женщине не так страшно пойти на второго, третьего. В нашем консультировании центра «Матуля» мы подтверждаем этот момент. У нас это не вопрос финансов, это вопрос широты сердца, энергии, которую должны будут вложить в детей папа, мама, бабушки, дедушки. Понятно, что чем меньше у вас этого... Есть белорусская поговорка: вялікага дуба з малым карэннем не бывае. Если у вас мало этого карэння, очень тяжело большую семью поддерживать. Это просто будет подвиг на грани сил, выживания. Поэтому понятно, что это целая система. Если ты хочешь многодетную семью, у тебя должна быть целая семейная система или какая-то государственная.
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