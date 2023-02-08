«К сожалению, противник ещё опасен». Почему России рано расслабляться?

Андрей Лазуткин, политолог:

Нам сказал Андрей, что там большие потери: по батальону в день на отдельном направлении. Что это за батальоны? Они теряют в основном эти пехотные части. У них их, видимо, много, и есть, наверное, какое-то указание, что пехоту мы не жалеем, но жалеем танки, офицеров. Есть у них еще силы спецоперации, они очень эффективные. То, что было в Харькове, этим ЦИПсО занималось. Как я вижу, их задача – сконцентрировать какую-то ударную группировку и свою помощь, либо разрывать на сухопутный коридор, либо наносить удар на Кременную, Сватово – у них там два направления проблемных.

Может быть, они гробят людей, чтобы, например, такую группировку создать, то есть лучшие силы отдаются в резерв, либо у них просто этих резервов нет. Но все говорит о том, что резервы большие. То есть нельзя все перемолоть за месяц, за два, за три. Нет, к сожалению, противник еще опасен. Да, хорошо, что есть успехи, но война – это процесс. То есть накапливается некое превосходство, и начинается успех. Пока нет этого превосходства, то были проблемы и у России. Мы это все наблюдали.

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