Лазуткин: русским мы выгодны именно как нейтральный посредник, который может свободно продавать в Украину товары

Новости Беларуси. После «Большого разговора с Президентом» немалый резонанс в российских СМИ вызвал вопрос о признании Крыма и в целом украино-белорусских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, каких изменений ждать и что за ними стоит, расскажет Андрей Лазуткин в своей рубрике «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

Как минимум половина «Большого разговора» была прямо и косвенно посвящена Украине. Вот один из моментов пресс-конференции, который вызывал немалые споры, особенно в России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда Лукашенко Крым признает? Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет.

Андрей Лазуткин:

Здесь надо пояснить некоторые вещи. Действительно, в Крыму нет заправок российских нефтяных компаний, «Лукойла», «Газпрома» и других – там работает только один специмпортер топлива. Потому что как только туда зайдет, например, «Газпром», он попадет под американские санкции и не сможет продавать газ и бензин на Запад. Нет там и крупных российских сотовых операторов типа МТС или «Мегафона». Нет и розничных торговых сетей, которые есть по всей России: «Пятерочки», «Перекрестка», «Магнита» и других. Все эти частные компании либо покупают на Западе оборудование, либо работают с иностранными рынками, либо имеют западных акционеров. И, мягко говоря, по Крыму от них никто ничего не требует – об этом и говорит Лукашенко. Андрей Лазуткин:

В то же время Президент прямо сказал, что никаких проблем с поставками белорусских товаров в Крым или из Крыма нет. Любая белорусская фирма может свободно продать товар любому российскому юрлицу. И наоборот, крымские вина спокойно продаются в белорусских магазинах. Как раз на эти моменты и намекнул Лавров, когда его просили прокомментировать «Большой разговор».

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

У нас есть договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территория Союзного государства является территорией Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством.

Андрей Лазуткин:

Переводя с языка дипломатии, он говорит, что специально Беларуси ничего признавать не нужно. Крым – это субъект Российской Федерации, а значит часть России и нашего общего Союзного государства. Андрей Лазуткин:

Тем не менее проблемы есть с авиационным и железнодорожным сообщением. Возьмем, к примеру, авиацию. Belavia сначала сократила количество полетов из-за коронавируса, а потом потеряла ряд направлений из-за самолета Ryanair. И в ситуации, если Belavia попадет под санкции из-за Крыма, она еще и не сможет, например, закупать или ремонтировать американские Boeing. То есть нужен некий специальный оператор, чтобы подставить его под санкции. То же самое с железными дорогами. Грубо говоря, если Белорусская железная дорога попадает под западные санкции из-за Крыма, то китайские компании, которые сегодня везут через нас товары в Европу, завтра могут их не повезти. Санкций может и не быть, но бизнес, особенно иностранный, рисков не любит. Политика там никого не интересует, им надо, чтобы товар дешево и гарантированно попадал из точки А в точку Б.

Андрей Лазуткин:

В России эти вещи тоже прекрасно понимают. Именно поэтому российский «Сбербанк» – а это главный банк России, как наш «Беларусбанк» – в Крыму не работает. Нет в Крыму и «Почты России» – там создана специальная «Почта Крыма». Если вы не знали, то не ездят в Крым и Российские железные дороги, вместо них созданы Крымские железные дороги. То есть не только крупные частные компании, но и российские госкорпорации с Крымом крайне осторожны. Андрей Лазуткин:

Конечно, все эти моменты мы можем решить вместе. Но надо делать это аккуратно, без громких криков в СМИ. А теперь давайте посмотрим, как эти же моменты «Большого разговора» увидели наши украинские друзья.

Что ни заявление, то скандал. Александр Лукашенко готов пренебречь Будапештским меморандумом и признать оккупированный Крым частью России. Все из-за якобы переброски оружия и боевиков из Украины в Беларусь, которая существует лишь в воображении Лукашенко. Еще одна провокация от Лукашенко – обещание зайти в Украину. Правда, без оружия и с уверенностью, что якобы его здесь ждут.

Этот человек ручки, бумаги, карандаша. Он не умеет пользоваться компьютером. […] Я совершенно не удивлюсь, если Лукашенко скармливают информацию о том, что его бесконечно любит украинский народ. […] Он врет на каждом шагу.

Андрей Лазуткин:

Это госканал иностранного вещания на русском языке. Как видим, тут вам и прекрасный дипломатический тон, и такие же авторитетные эксперты. И вы спросите: а почему мы не пошлем наших украинских братьев подальше? Но все не так просто. Русским мы выгодны именно как нейтральный посредник, который может свободно продавать в Украину товары, в том числе российские, иметь транспортное сообщение и транзит, а также передавать сигналы по дипломатическим каналам. И все это не потому, что Лукашенко вдруг почему-то симпатизирует Зеленскому или Порошенко, а тем более каким-то бандеровцам. Нет. Но если мы хотим чего-то добиться от украинской власти, в отношениях с Украиной нужен «плохой следователь» и «хороший следователь». Можете сами догадаться, кто из них Путин, а кто Лукашенко.