Что такое эффект кокона и получится ли отсидеться дома, не прививаясь от коронавируса?

Новости Беларуси. В программе «Постскриптум» на СТВ Алина Дронина, замдиректора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, и Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня мы будем говорить с вами на важную тему. На прошлой неделе Президент, побывав на одном из предприятий, говорил о производстве белорусской вакцины, что этот процесс сейчас уже запущен, что мы подошли вплотную к доклиническим испытаниям. Давайте с этого и начнем. На каком этапе сейчас белорусская вакцина и вообще что это такое – белорусская вакцина от коронавируса? Технология разработки вакцины позволяет реагировать на изменчивость вируса и заменять вакцинный штамм

Алина Дронина, заместитель директора по научной работе РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Разработка белорусской вакцины от коронавируса на этапе научной разработки. Учитывая, что в Республике Беларусь производства вакцин нет и не было, конечно же, достаточно сложно было взяться за это дело и начать разрабатывать свою, белорусскую вакцину. Ученые взялись за разработку инактивированной цельновирионной вакцины концентрированной, очищенной. То есть это самая известная, надежная, проверенная временем технология. Такой тип вакцин, как правило, стимулирует выработку достаточной иммунной защиты, такая вакцина содержит полный набор антигенов разных. Технология производства такой вакцины понятна. На платформе этой вакцины можно сделать комбинированную вакцину. И еще такой нюанс, учитывая, что коронавирус достаточно изменчив, технология разработки инактивированной вакцины позволяет достаточно оперативно реагировать (то, что требуется) на изменчивость вируса и заменять вакцинный штамм в составе этой вакцины в будущем, если такая потребность появится. Если упростить самый сложный этап производства инактивированной вакцины – это вырастить вирус, потому что вирус растится в условиях биобезопасности. Это достаточно сложные условия, которые обеспечивают защиту персонала и защиту окружающей среды и населения. Такие условия есть только в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, и, соответственно, этот этап выполнялся только у нас, больше нигде он выполниться не мог. Эпидемиолог о коронавирусе: скоро начинается учебный год. Мы ожидаем подъём заболеваемости в сентябре-октябре Юлия Бешанова:

Я так понимаю, что еще очень сложная задача – перенести это на промышленное производство? О разработке белорусской вакцины против коронавируса: мы находимся на научном этапе, кандидатный вариант получен Алина Дронина:

Совершенно верно. Сейчас мы находимся на научном этапе. Кандидатный вариант вакцины получен. И дальше мы должны убедиться, что наша экспериментальная разработка, кандидатный вариант, во-первых, безопасен и иммуногенен, то есть не вызывает никаких тяжелых побочных реакций и обязательно он вызывает стимуляцию выработки специфического иммунитета.

Юлия Бешанова:

Прозвучала цифра, что до белорусского пользователя, до белорусских людей вакцина отечественного производства дойдет в 2023 году. Какие еще этапы предстоит пройти прежде, чем люди получат доступ к этой вакцине, что еще предстоит сделать? Алина Дронина:

Сейчас параллельно мы работаем в трех направлениях. Направление первое – мы показываем, что наш кандидатный вариант безопасен и иммуногенен. Мы готовимся к проведению, к передаче экспериментальной разработки в промышленность, то есть получение опытно-промышленной партии вакцины. Мы передаем технологию производственникам и параллельно готовимся к проведению полного набора доклинических и клинических испытаний уже опытно-промышленных партий вакцины, полученных на производстве. Юлия Бешанова:

Вы говорите, что темпы недостаточны – 13 % сейчас привитых на всю Беларусь. Один из аргументов людей, которые не желают прививаться, – это то, что вакцины были разработаны слишком быстро и что они не успели пройти необходимое количество клинических испытаний. Насколько это миф или действительно это так с точки зрения медицины? К вакцинам повышенные требования, потому что они вводятся здоровым людям Алина Дронина:

Это миф. Надо начать с того, что все вакцины против коронавирусной инфекции, которые применяются в мире, они разрешены для экстренного применения в условиях чрезвычайной ситуации для общественного здравоохранения. Это значит, что они применяются экстренно для того, чтобы достаточно быстро отреагировать на развитие пандемии и помочь снизить заболеваемость в мире. Но для того, чтобы вакцина получила разрешение, она проходит все этапы испытаний, потому что это лекарственное средство. Оно не получит разрешение к применению ни в одной стране мира, пока не пройдет все этапы: экспериментальный, опытно-промышленный этапы, доклинические испытания, то есть изучение эффективности и безопасности на животных, и три этапа клинических испытаний. Послабление было на первых этапах – то, что разрешали для экстренного реагирования, прошли только первый и второй этапы клинических испытаний вакцины. И третий этап в процессе сейчас идет. Это допустимо. К вакцинам повышенные требования, потому что вакцина вводится здоровому человеку. Когда мы сами лечимся против какого-то заболевания, психологически готовы к тому, что будут какие-то неудобства от применения того или иного метода лечения. Правильно? Но когда мама приводит ребенка на прививку здорового, она ждет, что никаких проблем и последствий от этой прививки не будет. И вот задача врача – объяснить, что происходит в постпрививочном периоде, может произойти, что хорошо и что плохо.

Юлия Бешанова:

Вы говорили до начала записи о том, что существует уже какая-то статистика наработанная о том, что легче проходит заболевание у тех, кто получил эту прививку. Алина Дронина:

Все вакцины, разрешенные к применению, прошли оценку эффективности вакцинации на разных этапах. И, конечно же, наука и практика показывают, что те, кто привиты, заболевают на порядки реже, чем те, которые не привиты. Те, которые привиты, если они даже заболевают… Нет в мире ни одной вакцины, которая дает 100%-ную гарантию, что я защищен, так не бывает. У каждого человека есть особенности. Если мы, проводя изучение эффективности иммунизации, показываем, что эффективность 90 % или 85 %, или 92 %, эти данные получены в результате определенных научных исследований, где группы подбирались по определенным критериям. Жизнь гораздо богаче. И когда вакцина применяется, это уже называется полевым испытанием, то есть мы изучаем, каким образом реагируют люди на этот препарат в жизни. Каждый со своими проблемами. У кого-то особенности иммунного ответа, у кого-то есть патология хроническая, которая приводит к тому, что организм иначе реагирует на тот или иной тип вакцины. Эти вещи надо учитывать, но ключевой момент: вакцина защищает от заболевания, вакцина защищает от тяжелых форм заболевания и защищает от плохих исходов. И, конечно же, в отношении нашей разработки белорусской вакцины хочется добавить, что если говорить о типе вакцины, очень много вопросов задают – «что это за зверь такой?», то в принципе это будет вакцина, сделанная на технологии, как и китайская вакцина, которая сейчас применяется в Республике Беларусь. Эта разработка достаточно сложная, ей занимаются, по большому счету, специалисты как минимум трех ведомств. Это медики, это Академия наук (ученые) и это ветеринары, потому что производственная площадка будет на базе предприятия по производству ветеринарных препаратов. Дело в том, что у животных тоже есть вирусы. Животные болеют вирусными заболеваниями, у животных достаточно много коронавирусов циркулирует. И наши предприятия ветеринарные производят достаточно большое количество вакцин для животных. Юлия Бешанова:

Симбиоз – это ведь не исключение. Я знаю, что во многих странах идут именно по такому пути – вакцины для людей изготавливаются на тех же предприятиях.

Алина Дронина:

Это не симбиоз и это не исключение – это совершенно иное производство, но оно создается на базе того производства, где производятся ветеринарные препараты. Это две разные ветви производства. Вакцины ветеринарные – их технология производства похожа процентов на 90, но этап получения субстанции может быть выполнен на базе опытно-промышленного производства на ветеринарном производстве, а вот этап дальнейшего превращения этой субстанции в лекарственное средство – это уже «Белмедпрепараты» будут. Юлия Бешанова:

Как защитить детей? Колоть вакцины им пока нельзя. Что такое эффект кокона и получится ли отсидеться дома, не прививаясь? Алина Дронина:

Есть такое понятие в эпидемиологии – эффект кокона. Этот эффект работает не при всех болезнях. Можно привести в пример грипп. Мы знаем, что в предэпидемический период мы все проводим сезонную вакцинацию, но далеко не каждый хочет и может ее получить. Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по каким-то причинам не привит, не может – противопоказание, или у него стойкая уверенность, что это ему вред, а не польза. Тогда мы должны привить всех, кто окружает этого человека. Не хочется приводить плохие примеры, но, допустим, у нас есть тяжелая онкопатология у кого-то из членов семьи, при которой вакцина не вводится не потому, что она противопоказана, а потому что чаще всего иммунный ответ у таких людей вырабатывается хуже. Или, например, это люди, которые находятся на иммуносупрессивной терапии – тогда им эта вакцина просто не показана. Тогда эффект кокона – все люди, которые окружают этого человека, должны быть привиты и защищены. Этот эффект описан при гриппе как минимум, но при коронавирусной инфекции мы пока не знаем, работает ли этот вариант. Может и нет, хотя пользоваться им тоже надо. Коллега говорит: отсидеться не получится. Но ведь этот вирус тем, кто пытается отсидеться дома, могут принести совершенно случайно члены семьи, друзья, коллеги. Это нужно помнить и знать, поэтому прививка нужна, важна, нужно взвешивать плюсы и минусы, эти риски, и каждый решает для себя, может ли он рискнуть и не привиться, отказаться от той возможности, которая предоставляется государством бесплатно. Юлия Бешанова:

Вы говорили о том, что ожидается сезонный подъем заболевания. Это будет грипп или коронавирус, или что-то среднее и общее? Вы говорили о том, что мы все колем прививку от гриппа в этот период. Совместимы ли эти две вакцины? Сейчас я уколю против гриппа, завтра уколю против коронавируса. Что делать в этой ситуации, как обезопаситься именно в период подъема заболеваемости? Алина Дронина:

Буквально пару слов о предыдущем сезоне гриппа. По большому счету можно сказать, что его не было. Юлия Бешанова:

То есть на смену пришел другой вирус?