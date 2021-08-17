От коронавируса привились 12% жителей Березинского района. Там курсирует мобильный медкомплекс

Новости Беларуси. Практически 12 % населения Березинского района завершили курс вакцинации против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Высокий охват привитых среди медицинских и фармацевтических работников, он составляет 80 %. Завершили вакцинацию лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием.

Сделать прививку можно в Березинской центральной районной больнице. Перед процедурой обязательный осмотр врача-терапевта.