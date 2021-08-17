Клещи могут напасть, когда температура выше 5°C. Что делать в случае укуса?

Новости Беларуси. Жители столицы стали реже обращаться за помощью из-за укусов клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежегодно специалисты санэпидслужбы обследуют зоны массового отдыха еще до начала сезона, после обрабатывают территории от паукообразных. Как свидетельствует статистика, чаще всего подцепить клеща можно в лесу либо на даче. Однако и городским жителям не помешает осторожность – зафиксированы случаи укусов в парках и скверах. Кстати, только в 2021 году специалисты провели химическую обработку территорий на общей площади 300 гектаров.

Ольга Семижон, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Клещи могут напасть в любое время, когда температура воздуха выше 5 °C. Необходимо сделать профилактический прием препарата. Обычно это антибиотик, который назначает врач. Сделать это надо в первые 72 часа после укуса. Обычно для взрослого это однократный прием дозы. После приема антибиотика наблюдать за своим состоянием здоровья не меньше месяца.