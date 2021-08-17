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Клещи могут напасть, когда температура выше 5°C. Что делать в случае укуса?

17 августа 2021 15:21
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Новости Беларуси. Жители столицы стали реже обращаться за помощью из-за укусов клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Клещи могут напасть, когда температура выше 5°C. Что делать в случае укуса?-1

Ежегодно специалисты санэпидслужбы обследуют зоны массового отдыха еще до начала сезона, после обрабатывают территории от паукообразных. Как свидетельствует статистика, чаще всего подцепить клеща можно в лесу либо на даче. Однако и городским жителям не помешает осторожность – зафиксированы случаи укусов в парках и скверах. Кстати, только в 2021 году специалисты провели химическую обработку территорий на общей площади 300 гектаров.

Клещи могут напасть, когда температура выше 5°C. Что делать в случае укуса?-4

Ольга Семижон, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Клещи могут напасть в любое время, когда температура воздуха выше 5 °C. Необходимо сделать профилактический прием препарата. Обычно это антибиотик, который назначает врач. Сделать это надо в первые 72 часа после укуса. Обычно для взрослого это однократный прием дозы. После приема антибиотика наблюдать за своим состоянием здоровья не меньше месяца.

Клещи могут напасть, когда температура выше 5°C. Что делать в случае укуса?-7

Специалисты еще раз напоминают о правилах безопасности. Так, во время пребывания в лесопарковых зонах необходимо максимально прикрывать тело, осматривать свою одежду каждые 2-3 часа и использовать противоклещевые репелленты.

# Укусы клещей # общество # Ольга Семижон # Фотофакт

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