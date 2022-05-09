Лазуткин: роль Германии в ЕС ослабнет, её надо будет убрать, это нежелательный для США конкурент

Как переписывают итоги Второй мировой войны? Военные преступления Германии достаточно редко, но все-таки становятся предметом осмысления современной массовой культуры ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На официальном уровне нацизм в Германии осужден, но вокруг военных событий постоянно расставляются все новые акценты, чтобы показать войну в неоднозначном свете и провести переоценку ее итогов. Подробности у Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Обычно в этот день показывают военные фильмы, и мы тоже покажем фрагмент, но современного немецкого кино. Это не какой-то авторский взгляд, а снято по заказу германского федерального телевидения. Вы молодой человек, немец, который смотрит сериал про Вторую мировую. И вам языком кино объясняют, что вермахт – это такие же молодые люди, как вы, которых призвали в армию выполнять боевые задачи. Но потом, уже на фронте, происходит что-то нехорошее.

– Вспомогательная полиция. Украинцы. Там же дети, они не могут убивать гражданских.

– Эй.

– Стой, отпусти ее. Сейчас. Смотрите в видеоматериале.

Андрей Лазуткин:

Солдаты с ужасом смотрят, что творят украинцы, чуть не плачут и пробуют забрать еврейскую девочку у полицая. Потом даже прибегает офицер, который требует ее отпустить. Так не было на самом деле. Но вот это современная немецкая идеология. Молодому человеку показывают: да, ваш прадед мог служить в вермахте, мог даже быть офицером, но он был простым военным и не хотел смертей. Вот это хорошие люди. Но были и плохие – это СС, полиция, следователи, вот они совершали военные преступления. И у хорошего вермахта даже были с ними конфликты. На самом деле на востоке вермахт вел себя так же, как СС, не было никакой разницы. Восточная половина Беларуси относилась к тыловому району армий «Центр», на западной части создали генеральный округ Беларусь, какие-то куски вообще отдали Украине или в состав Пруссии. Но разницы не было никакой. Несмотря на разное подчинение, везде убивали одинаково. Это был геноцид белорусского народа, и неважно, под какой администрацией – военной, гражданской или в составе комиссариата Украина. Обратите внимание, в кино украинцам даже винтовки не дают, это такое зверье, которое бегает с палками. И это любопытный момент. Посмотрите, как украинцев видит германское федеральное телевидение, это же такой современный взгляд на бывших союзников Германии. Никакой благодарности и сочувствия там нет, наоборот, на союзников пытаются повесить военные преступления. Мол, это они, а не мы их совершали. Интересные отношения у немцев и с поляками. Другой герой фильма помогает польским партизанам из Армии Крайовой отбить поезд, в котором евреев перевозят в лагерь смерти. И что происходит дальше?

– А что с ними делать?

– С кем, с ними?

– Большинство из них евреи. Евреи еще хуже, чем коммунисты либо русские. Хороший еврей – мертвый еврей.

– Мы что, оставим их там умирать?

– Да.

Андрей Лазуткин:

Вот как немцы видят поляков из Армии Крайовой. Мягко говоря, у Германии с Польшей сегодня нет никакой любви. Правящая партия Польши недавно пыталась выставить ФРГ новый счет за военные преступления – целый триллион долларов. И это такой киношный ответ полякам. Да, наши лагеря смерти были на вашей территории. Но что-то вы не торопились спасать оттуда евреев. Вот это и есть немецкая идеология, такое перекладывание вины. Но откуда она берется? Потому что немцы плохие? Нет, дело в том, что ни одно государство, даже которое проиграло войну, не может существовать без армии. И вам надо призывать молодежь в Бундесвер, особенно сейчас, когда России объявили чуть ли не новую войну. Но сразу возникают вопросы. Ведь раньше ваши матери и отцы на востоке уже были, и ничем хорошим это не закончилось. Поэтому надо все упростить. Да, мы там были, но не занимались ничем плохим. Это СС, местная полиция, украинцы, поляки убивали русских, евреев, белорусов.

А вот это финал кино. Тот же герой, еврей, возвращается в Берлин после капитуляции. Он идет в американскую комендатуру получать документы и встречает своего бывшего палача, следователя по его делу. Смотрите здесь.