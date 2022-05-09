Что можно узнать из фронтового письма? На это ответил научный сотрудник Центра военной истории Беларуси
В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
«Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники? (подробности здесь)
Кристина Сущеня, СТВ:
Какую ценность несут такие письма-треугольники для исследователей, мы сейчас спросим у историка Дмитрия Киенко. Рассказывайте, что можно узнать по такому конверту?
Дмитрий Киенко, научный сотрудник Центра военной истории Беларуси ИИ НАН Беларуси:
Конверт в то время, когда их отправляли, хранился в каждой семье. Таких было десятки, а у некоторых даже сотни. Кроме личной переписки, которая ценна для каждой семьи, по нему можно узнать номер полевой почты. Он обязательно должен быть на каждом таком треугольнике, и эти пять или четыре цифры могут рассказать о месте, где служил тот или иной отправитель.
Кристина Сущеня:
Много ли таких осталось писем-треугольников?
Дмитрий Киенко:
К сожалению, таких писем осталось не очень много. Они практически все в семейных архивах. Часть я видел в школьных музеях, передавали в наши музеи ВОВ в Минске. Но из своего личного опыта я расскажу, что много лет назад (более 20) я ничего не знал о своем деде, который служил в то время в Барановичах и погиб в третий день войны в бою под Слонимом, когда на них выскочили танки Гудериана. Конверта я своими глазами не видел, но на всю жизнь запомнил, как его родная сестра говорила, что конверт был, он им писал до войны. И на конверте было написано: «304К». Благодаря этим цифрам (номер полевой почты она, конечно, не помнила) я вычислил все-таки, что это 155-я стрелковая дивизия, и проследил его путь, узнал, где он служил, и потом уже узнал, где он погиб.
Илона Волынец, СТВ:
Мария, вы понимаете, что у вас в руках? Это настолько ценный документ.
Мария Бунина, учащаяся Минского городского педагогического колледжа:
Мое письмо – это ценность и гордость моей семьи.
Кристина Сущеня:
Что касательно раскопок, у нас же в Минске они не прекращаются. А если говорить о находках со времен ВОВ, какие-то новые факты вскрываются?
Дмитрий Киенко:
Раскопки у нас в Минске проходят по местам концентрационных лагерей (Масюковщина и в районе Уручья). Уже несколько лет проходят эти раскопки. Более подробно про них расскажут представители 52 поискового батальона. Я же могу сказать, что историки занимаются поиском в земле и в документах. Касательно истории Минска, например, я достаточно недавно узнал, что в районе Комаровского рынка – в то время там было Комаровское болото – в 1941 году (в третий или в четвертый день войны) в воздушном бою был сбит и упал советский самолет. Пользуясь случаям, обращаюсь к зрителям, чтобы если кто-то слышал об этом или примерное место знает, то сообщил. Конечно, там могли застроить домами, но факт остается фактом, и этот летчик должен быть обнаружен, хотя бы его имя. Может быть, он стоит того, чтобы какую-то новую улицу в Минске назвать в его честь.