Что можно узнать из фронтового письма? На это ответил научный сотрудник Центра военной истории Беларуси

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. «Оно было написано 14 октября 1944 года в Бобруйске». Что могут рассказать военные письма-треугольники? (подробности здесь)

Кристина Сущеня, СТВ:

Какую ценность несут такие письма-треугольники для исследователей, мы сейчас спросим у историка Дмитрия Киенко. Рассказывайте, что можно узнать по такому конверту?

Дмитрий Киенко, научный сотрудник Центра военной истории Беларуси ИИ НАН Беларуси:

Конверт в то время, когда их отправляли, хранился в каждой семье. Таких было десятки, а у некоторых даже сотни. Кроме личной переписки, которая ценна для каждой семьи, по нему можно узнать номер полевой почты. Он обязательно должен быть на каждом таком треугольнике, и эти пять или четыре цифры могут рассказать о месте, где служил тот или иной отправитель. Кристина Сущеня:

Много ли таких осталось писем-треугольников?

Дмитрий Киенко:

К сожалению, таких писем осталось не очень много. Они практически все в семейных архивах. Часть я видел в школьных музеях, передавали в наши музеи ВОВ в Минске. Но из своего личного опыта я расскажу, что много лет назад (более 20) я ничего не знал о своем деде, который служил в то время в Барановичах и погиб в третий день войны в бою под Слонимом, когда на них выскочили танки Гудериана. Конверта я своими глазами не видел, но на всю жизнь запомнил, как его родная сестра говорила, что конверт был, он им писал до войны. И на конверте было написано: «304К». Благодаря этим цифрам (номер полевой почты она, конечно, не помнила) я вычислил все-таки, что это 155-я стрелковая дивизия, и проследил его путь, узнал, где он служил, и потом уже узнал, где он погиб. Илона Волынец, СТВ:

Мария, вы понимаете, что у вас в руках? Это настолько ценный документ.

Мария Бунина, учащаяся Минского городского педагогического колледжа:

Мое письмо – это ценность и гордость моей семьи. Кристина Сущеня:

Что касательно раскопок, у нас же в Минске они не прекращаются. А если говорить о находках со времен ВОВ, какие-то новые факты вскрываются?