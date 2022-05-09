«Мой прадед лежит где-то под Могилёвом». Клуб «Виккру» продолжает искать погибших на войне солдат

Обычный будний день, окраина Могилева, возле дороги, которая ведет к деревне Гаи вереница припаркованных машин. Погода не для пикника. Дождь, ветер, но жаловаться на капризное небо и замерзшие руки здесь не принято. А мрачное настроение только у непосвященных. Те, кто приехал «искать», бодры духом. Прямо здесь и сейчас на этом поле, как только лопата коснется земли, начнется поисковая экспедиция «Батальон».

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного поискового клуба «Виккру»:

Работаем мы сегодня на высоте Владимирова, хорошо известной могилевчанам и белорусам. Это Могилевский район, у деревни Гаи, высота, на которой в июле 1941 года героически сражался и практически полностью погиб батальон милиции капитана Владимирова.

Всего 70 сантиметров земли. И перед нами артефакты, которые раскрывают жуткие события войны. Застывшая смерть здесь смотрит тебе прямо в глаза. От этого мороз по коже. Юлия Мычка, корреспондент:

Волнительный этот процесс?

Евгений Гришанович, поисковик:

Да, когда доходишь уже до останков, начинается небольшое волнение. Самое ожидаемое – это найти медальон, чтобы установить личность солдата. Отыскать это место удалось не сразу. 1941 год для Могилева – самые кровавые страницы истории. Чтобы раскрыть белые пятна этого трагического периода, понадобились годы.

Павел Кончиков, руководитель поисковой группы «Днепровский рубеж»:

Мы сейчас используем аэрофотосъемку, которая была сделана в 1943 и 1944 году. До этого не было у нас полной информации.

Впервые за все послевоенные годы на этом поле нашли солдата, у которого были документы. Имя вернули уроженцу Климовичского района. Его останки передали на захоронение родным. И этот момент, когда солдаты возвращаются домой, для поисковиков самый трогательный.

Дмитрий Ширин, поисковик:

Когда посмотришь, родственники приехали из России, Украины на этих людей посмотреть, вся душа переворачивается. Понимаете, они же не знали... А вот тут нашли их родного человека. Можете представить их состояние? А когда находишься с ними рядом, как будто это через меня проходит. Водитель скорой помощи, электрик, строитель, врач. Всем этим людям разного возраста и профессий, может, и не суждено было встретиться, но вместе их свела поисковая тропа.

Александр Клемин, поисковик:

Все время к этому шел-шел, как-то ехал, вижу – ребята капают, это было 16 апреля, у меня был день рождения. Попросился к ребятам: «Можно с вами?» – «Давай, начинай!» Ну и пошло так.

Сергей Гнилицкий, поисковик:

Это было под Славгородом, взяли с собой на разведку посмотреть, как и чего. И все – заболел, очень понравилось. О том, что в любви к военной истории есть много личного, становится понятно из каждого второго интервью. Голос поисковиков дрожит, а в глазах сильных белорусских мужчин неожиданно появляются слезы.

Виталий Дракин, поисковик:

Мой прадед лежит где-то под Могилевом, ушел в народном ополчении. Где-то здесь лежит.

Это сегодня «Виккру» знают не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. На почту клуба приходят сотни писем со всего бывшего СССР, из Польши, Германии. Люди продолжают искать погибших на войне родных. А ведь начинали могилевские поисковики на голом энтузиазме: несколько саперных лопат и огромное желание восстановить историческую справедливость. Сегодня искатели активно принимают в свои ряды молодое поколение.

Николай Борисенко:

Поколение TikTok – это то, что ему сегодня нужно, просто необходимо. Их нужно социализировать и вернуть в общество. И вот эти ребята, которые у нас практически весь год занимаются в кружках поисковиков-исследователей, мы их отрываем от теоретических занятий из кабинетов и приводим на поле. Показываем, что такое реальный бой, реальное поле. Реальный памятник, который стоит на поле боя, показываем солдата, который здесь лежит погибший с 1941 года на глубине 50-70 сантиметров.

Данил Касьянов, курсант Могилевского института МВД:

Погода, конечно, не очень, но работе это не мешает, наоборот, боевой дух, наполнены интересом, мы уже близки к цели, нашли часть винтовки, и это поддает задора.