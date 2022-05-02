Лазуткин: нельзя просто сказать «мы хотим, чтобы русские умирали от голода», на языке дипломатии всё должно звучать красиво

Геноцид предполагает не только военные преступления, но и специальные экономические мероприятия, например, организацию голода. Масштабные экономические блокады сопровождали боевые действия во время Второй мировой войны, а после ее окончания вошли в оборот политиков и политологов под более мягким словом «санкции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в мирное время санкции решают те же самые задачи, что и во время боевых действий. О том, можно ли считать экономические мероприятия геноцидом и против кого такой геноцид сегодня направлен, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Германия планировала нападение очень подробно, и для грабежа территорий был заранее организован экономический штаб «Восток». В мае 1941-го для этого приняли «Директивы по экономической политике». Звучит вроде нейтрально, но это были прямые инструкции, как устроить голод на оккупированных территориях. О чем писали немцы? Есть регионы-производители, а есть регионы-потребители. Их надо разделить между собой линией фронта. И немцы указывали в директивах, что производители – это черноземные территории Украины и юг России. А потребители – так называемая лесная зона, в которую входит Беларусь, Северная и Центральная Россия. И вот эта зона постепенно окажется в продовольственной блокаде и будет обречена на вымирание. Следующим шагом на занятых территориях должны быть изолированы крупные города-потребители. Как правило, это промышленные центры, которые сами себя не могут снабжать, и такие города должны вымереть. Самой известной стала блокада Ленинграда, но вообще голодали везде, на всех оккупированных территориях, а в Беларуси особенно.

Андрей Лазуткин:

А чтобы ускорить процесс, на первом этапе войны в крупных городах, в первую очередь в Киеве, Минске, Харькове, немцы организовали искусственный голод, потому что там массово содержались советские военнопленные и загнанные в гетто евреи, которых никто не собирался снабжать. Территории надо было обезлюдить, а остатки населения разогнать по сельским районам. Однако к осени военная кампания затянулась, и встал вопрос снабжения войск зимой. Ресурсов на вермахт не хватало, и немцы, кроме грабежей, попытались организовать производящее хозяйство в тыловых районах и как-то собрать рабочую силу. Именно тогда начинается заигрывание с местными, например, белорусскими и украинскими полицаями, из которых создают органы управления и порядка. Но не просто так, а потому что их главной задачей было организовать колхозы, которые немцы только что распустили, и снабжать немецкую армию. Но многие были и сами рады сотрудничать, вот кадры из Риги, смотрите, как машут руками. Вот это и был геноцид. Даже если находились пособники и те, кто встречал цветами, а потом помогал уничтожать своих сограждан. Ну а что происходит сегодня?

Андрей Лазуткин:

Вот нам рассказывают: смотрите, русские кого-то убили в Буче – и это тоже геноцид (а именно так пишет западная пресса). Но, во-первых, ничего не известно о том, кто убил людей в Киевской области. А во-вторых, геноцид – это не просто военное преступление, когда кого-то убили. Это комплекс мероприятий, которые ставят задачу уничтожения всей этнической группы. И чтобы обвинить Россию в геноциде, надо показать какие-то документы, где Россия планирует уничтожить 40 миллионов населения Украины. Например, заморить их голодом, как немцы. А теперь давайте посмотрим, что в это время делают страны Запада. Ранее против Беларуси, а теперь против РФ введены жесткие экономические санкции, по факту это блокада, как против Ирана и Кубы. Понятно, что, по задумке, население должно начать жить сильно хуже. Но что при этом заявлено целью санкций? Нельзя просто сказать: вот, мы хотим, чтобы в России настал каменный век, чтобы русские ели траву и умирали от голода. Хотя это тоже говорят открыто. Но на языке дипломатии все должно звучать красиво. И, к примеру, Британия заявила, что наша задача – добиться смены режима, поэтому мы заморозили активы олигархов, чтобы они выступили против Путина. Ну, хорошо. А когда вы вводите санкции против Беларуси и нашей промышленности – это тоже из-за олигархов? Оборотные средства наших предприятий – это народные деньги, а не деньги Лукашенко, как и содержание недр, тот же калий. Поэтому реальная задача по Беларуси – понизить уровень жизни, а до каких пределов он упадет – это уже ваши проблемы. Например, мы ввели санкции, и теперь у вас голод и нет работы – значит, вы плохо старались и не боролись с диктатурой, это вы виноваты.

Андрей Лазуткин:

И получается та же ситуация, как и во время войны с Германией. Все эти санкции под видом демократии – те же самые экономические мероприятия, которые сопровождают боевые действия, и их задача – экономическое подавление противника, а не сделать кому-то хорошо. И когда мы говорим про геноцид, например, белорусов, – это не значит, что на вас должны падать ракеты. Но когда вам специально разрушают экономику, когда из вас выкачивают рабочую силу и мозги, когда не дают вам доступ к рынкам, деньгам, технологиям, тормозят развитие страны – это тоже геноцид. И его итогом может стать уничтожение национального государства Беларусь. Или такого государства, как Российская Федерация. А что самое главное, не меняется общая схема. Почему большую Россию надо разделить на маленькие государства? Так это тот же принцип, что и у немцев. Сейчас тоже есть регионы-доноры, в которых нефть, алмазы, металлы, лес, продовольствие, а есть регионы-потребители. И Россию надо поделить так, чтобы доноры дружили с Западом, а всех несогласных загнать в центральную часть, там будет этническое ядро, сами русские.