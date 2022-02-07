Лазуткин: рассказывают, что у нас ужасный Азарёнок ругается на телевидении, а на Западе всё культурно. Как бы ни так

Новости Беларуси. На днях американская пресса сообщила, что Россия вторглась на территорию Украины, а спустя полчаса опровергла эту информацию. Такие выпады не добавляют стабильности российско-американским отношениям, но и не являются случайными. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как устроена американская внешняя политика и почему отношения с Западом находятся в худшей точке за последние 30 лет – в материале Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Для многих проблемы в российско-американских отношениях стали чем-то внезапным. Хотя когда выбирали Байдена, он ничего хорошего России не обещал, а Путина называл убийцей. Ну а в России заранее, еще при Трампе, просчитывали самый худший вариант отношений со Штатами. И он связан не с тем, кто кого как обзовет, а с «Северным потоком – 2». Вот интересное видео трехлетней давности.

Владимир Путин, президент России:

Было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые считаем наиболее эффективными для нас. Андрей Лазуткин:

О чем говорит Путин? Штаты еще при Трампе дали понять, что мы хотим продавать в Европу сжиженный газ, а вы, русские, нам мешаете. И поэтому мы будем всеми средствами срывать «Северный поток – 2» санкциями, войной, Украиной и чем угодно. Трамп об этом Путину говорил прямо, и не надо думать, что вот он был друг России и все было хорошо, а потом пришел Байден, и все стало плохо.

Но другое дело, что Трамп устроил раскол в американском обществе, который на выборах вылился в штурм Капитолия со стрельбой и трупами. И такой человек нам был очень выгоден, чтобы он подольше оставался у руля, а там бы все разваливалось. Но американцы тоже не дураки. Поэтому Трампа убирали, как могли. CNN на него только что не кидалось и зубами не щелкало. Посмотрите ради интереса, как у него проходили пресс-конференции.

– Господин президент, вопрос касается расследования по России. Вас беспокоит возможность обвинений против вас?

– Меня ничего не беспокоит в расследовании по России, потому что это фальшивка. Достаточно. Положите микрофон.

– Господин президент, вас беспокоят обвинения, которые следуют из этого расследования?

– CNN должно быть стыдно за то, что вы на них работаете. Вы грубый, ужасный человек. И вам не следует работать на CNN. Андрей Лазуткин:

Мы-то думали, это они у нас ведут себя нагло. Но нет, они и своему президенту хамят. Зато теперь CNN, которое бросалось на Трампа, на коне – это рупор администрации Байдена и самый уважаемый канал. Правда, Байден тоже сделал выводы, и теперь с пресс-конференций молча уходит, не отвечая на вопросы. В крайнем случае может послать по матери.

Андрей Лазуткин:

Тут он говорит «тупой [...] сын». И не просто так, а на вопрос об инфляции – почему цены растут? Это чтобы вы понимали, когда вам рассказывают, что у нас ужасный Азаренок ругается на телевидении, а там, на Западе, все культурно. Как бы ни так. Но главное, это у нас Президент может восемь часов вести «Большой разговор» или три часа выступать на Послании. И не потому, что ему хочется поговорить. Он показывает и Западу, и русским, что он в хорошей физической форме, что на любой вопрос может ответить сходу, интересно, где-то пошутить, где-то сказать между строк. И все внимательно слушают. А Байден – человек в возрасте, ему надо отдыхать даже от пресс-конференций. Какая тут война с Россией. Но все не так просто.

Андрей Лазуткин:

Это кадры, как в ЦРУ дают присягу организации. Так вот смысл системы, которая построена в США – какого бы там ни выбрали президента, против нас все равно ведется постоянная работа.

Стратегическая цель обозначена на 20 лет вперед – это продажа газа в Западную Европу, а президента они выбирают каждые четыре года. И как быть, если вы работаете в разведке? Начальство поменялось, а задание не меняется. Поэтому у них даже по Беларуси всегда одновременно работали несколько структур – одни фонды под демократами, а вторые – под республиканцами. Но сидят и там, и там црушники. Это такая схема, которая застрахована от любой смены курса. И даже если вы Дональд Трамп, пришли и начали ломать всех через колено – нет, там вы ничего не сломаете, сломают вас.

Андрей Лазуткин:

А Трамп в конце срока поссорился и с армией, и с разведкой, и с прессой, которая там очень зубастая. И они все вместе начали рассказывать, что на Трампа работают русские, что он предатель и что это русские привели его к власти. На этой волне и велась кампания Байдена, когда он обзывал Путина убийцей. Ну а потом пришлось извиняться. В общем, новостей про Россию и США много, и все они довольно мрачные, как и разговоры о войне. Вот уже сообщили и о нападении на Украину. Но надо думать на шаг вперед – а для чего это делается? Чтобы всех поубивать в Восточной Европе? Нет, надо смотреть с точки зрения денег. Боевые действия – это очень дорого.

Даже когда против нас воевала Германия, а с ней и экономика всей Европы, которая была под контролем, у Германии не хватало ресурсов, они печатали деньги, как фантики. То есть немцы при всей их мощи рассчитывали на войну длиной 2-3 месяца, до зимы. Это просто очень дорого.

А сегодня мы видим, как эффективно воевали США против Ирака и Афганистана – маленьких стран, где проводились наземные операции. Они там сидели в гарнизонах не три месяца и не четыре года, сколько шла война у нас, а почти 20 лет, закопали в песок миллиарды долларов. И непонятно с каким результатом.