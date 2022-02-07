Лукашенко на встрече с Карелиным: «Смотрю твои творческие проекты новые внимательно»

Новости Беларуси. Сегодня же, 7 февраля, глава государства встретился с известным спортсменом, государственным и политическим деятелем России Александром Карелиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общение получилось теплым и искренним.

Александр Карелин – известный советский и российский борец классического стиля, сенатор и лицо «Единой России». На его счету 888 выигранных поединков. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. Сейчас трехкратный победитель Олимпийских игр и 9-кратный чемпион мира помимо государственной деятельности отстаивает память о великих победах Советского Союза. Военных и спортивных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Смотрю твои творческие проекты новые внимательно. Очень интересно. И последний раз подумал, интересно, а вот подготовить такой проект из истории и так далее, сколько же у тебя группа людей работает?

Александр Карелин, государственный и политический деятель России:

На самом деле, небольшая группа, главное же – настроение. Я вот вчера был у вас в музее Великой Отечественной войны 3,5 часа. И вот эти женщины-служители, одна из которых, ей 72, она 48 лет служит. Когда на таких людей опираешься, то и постоянный состав не нужен. Надо их просто найти, дать им возможность, звучание, фон. И вот так все получается. Ведь главное – как мы готовы этим пользоваться.

Сегодня Александр Карелин посетил «Бобруйскагромаш». Там он пообщался с трудовым коллективом, посмотрел новинки техники и рассказал о своих спортивных проектах и патриотических инициативах. Именитый спортсмен периодически общается с молодежью, заводчанами, спортсменами Беларуси. Цель «Карелин-Фонда» – сохранить гордость и знания о победах Отечества.