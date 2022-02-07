Министр МЧС Беларуси: в каждой области сформируем резервы, которые будут обучаться действиям при массовых беспорядках

Новости Беларуси. У белорусского МЧС новые функции, а у самих спасателей появится оружие. 7 февраля во Дворце Независимости прошло совещание по совершенствованию структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече у Президента обсудили вопросы реформирования ведомства. Задача – провести существенную модернизацию и оптимизировать центральный аппарат. МЧС уже давно не только классические пожарные. Сотрудники ведомства занимаются спасением людей в различных ситуациях.

Авиация МЧС привлекается к работе за рубежом и помогает с транспортировкой самых тяжелых пациентов. Последний из наиболее известных случаев – доставка Романа Когодовского в столичный РНПЦ. Теперь у сотрудников МЧС появились еще и армейские задачи.

Вадим Синявский, министр МЧС Беларуси:

Численность наших аварийно-спасательных подразделений не меняется. Она остается в тех размерах, которых нам определено правительством, Президентом. Мы говорим о дополнительной подготовке людей в случае возникновения ситуации, которая может повлечь эти последствия, про которые вы сейчас спрашиваете. Если это будет сделано, мы в каждом районе, в каждой области формируем соответствующие резервы, которые будут обучаться действиям при возникновении ситуаций, связанных с массовыми беспорядками на мирное время. А на военное время – действий, связанных с ликвидацией тех вооруженных проблем, которые будут возникать.