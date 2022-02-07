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Министр МЧС Беларуси: в каждой области сформируем резервы, которые будут обучаться действиям при массовых беспорядках

07 февраля 2022 13:30
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Новости Беларуси. У белорусского МЧС новые функции, а у самих спасателей появится оружие. 7 февраля во Дворце Независимости прошло совещание по совершенствованию структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр МЧС Беларуси: в каждой области сформируем резервы, которые будут обучаться действиям при массовых беспорядках-1

На встрече у Президента обсудили вопросы реформирования ведомства. Задача – провести существенную модернизацию и оптимизировать центральный аппарат. МЧС уже давно не только классические пожарные. Сотрудники ведомства занимаются спасением людей в различных ситуациях.

Министр МЧС Беларуси: в каждой области сформируем резервы, которые будут обучаться действиям при массовых беспорядках-4

Авиация МЧС привлекается к работе за рубежом и помогает с транспортировкой самых тяжелых пациентов. Последний из наиболее известных случаев – доставка Романа Когодовского в столичный РНПЦ. Теперь у сотрудников МЧС появились еще и армейские задачи.  

Министр МЧС Беларуси: в каждой области сформируем резервы, которые будут обучаться действиям при массовых беспорядках-7

Вадим Синявский, министр МЧС Беларуси:  
Численность наших аварийно-спасательных подразделений не меняется. Она остается в тех размерах, которых нам определено правительством, Президентом. Мы говорим о дополнительной подготовке людей в случае возникновения ситуации, которая может повлечь эти последствия, про которые вы сейчас спрашиваете. Если это будет сделано, мы в каждом районе, в каждой области формируем соответствующие резервы, которые будут обучаться действиям при возникновении ситуаций, связанных с массовыми беспорядками на мирное время. А на военное время – действий, связанных с ликвидацией тех вооруженных проблем, которые будут возникать.  

Министр МЧС Беларуси: в каждой области сформируем резервы, которые будут обучаться действиям при массовых беспорядках-10

К выполнению новых задач в ведомстве начали готовиться заранее. Ничего аврального. В МЧС образцовый армейский порядок – обычная данность. Да и сами пожарные некогда уже входили в структуру МВД. А нынешний министр в прошлом долгое время служил в правоохранительных органах.  

Лукашенко о вооружении спасателей: «Не дай бог, война, у нас что, в МЧС – крепкие, надежные сотрудники будут в стороне? Нет». Подробности здесь.  

# МЧС Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Синявский # Роман Когодовский # Фотофакт

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