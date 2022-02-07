Коммуналка для юрлиц. Чем грозит предпринимателям просрочка за ЖКУ?

Новости Беларуси. Работа с задолженностью юридических лиц по оплате жилищно-коммунальных услуг находится на постоянном контроле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа с задолженностью юридических лиц по оплате жилищно-коммунальных услуг находится на постоянном контроле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
При необходимости к неплательщикам применяется ряд мер: от досудебного индивидуального подхода до прекращения оказания ЖКУ. Проводимая работа в 2021 году позволила достигнуть снижения просроченной дебиторской задолженности.
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
За 2021 год результатом плодотворной работы стало выполнение показателей по собираемости платежей на уровне 100 %. В целом снижение просроченной дебиторской задолженности юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги сократилось на уровне до 10 %. Продолжим эту работу. Сегодня те подходы, которые заложены, продолжатся.
В 2021 году было заявлено более 30 требований о включении в реестр кредиторов, более сотни раз приостанавливались коммунальные услуги.