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Коммуналка для юрлиц. Чем грозит предпринимателям просрочка за ЖКУ?

07 февраля 2022 14:07
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Новости Беларуси. Работа с задолженностью юридических лиц по оплате жилищно-коммунальных услуг находится на постоянном контроле, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Коммуналка для юрлиц. Чем грозит предпринимателям просрочка за ЖКУ?-1

При необходимости к неплательщикам применяется ряд мер: от досудебного индивидуального подхода до прекращения оказания ЖКУ. Проводимая работа в 2021 году позволила достигнуть снижения просроченной дебиторской задолженности.  

Коммуналка для юрлиц. Чем грозит предпринимателям просрочка за ЖКУ?-4

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
За 2021 год результатом плодотворной работы стало выполнение показателей по собираемости платежей на уровне 100 %. В целом снижение просроченной дебиторской задолженности юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги сократилось на уровне до 10 %. Продолжим эту работу. Сегодня те подходы, которые заложены, продолжатся.  

Коммуналка для юрлиц. Чем грозит предпринимателям просрочка за ЖКУ?-7

В 2021 году было заявлено более 30 требований о включении в реестр кредиторов, более сотни раз приостанавливались коммунальные услуги.  

# Бизнес в Беларуси # общество # Марина Толстик # Фотофакт

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