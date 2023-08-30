Лазуткин: пока в Америке будет такое руководство, никакого мира с Западом не будет

Григорий Азаренок, СТВ: Сейчас делается все, чтобы свернул Президент так или иначе сотрудничество с Россией. Идут сигналы: ну все, русские проиграли СВО, а Запад даст гарантии, примет как своих. Ну, неважно, что в 2020-2021 годах пытались убить и уничтожить. Сейчас все будет хорошо! Ну, они на кого рассчитывают, на идиотов?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы знаете, Григорий, вот это, что вы рассказывали, это было пару лет назад. Сегодня нам говорят: мы подвели войска к границе, может быть, мы их отведем. Вот это все жесты, которые они могут делать. Или наши погранпереходы. Мы их откроем, а может, мы их закроем. Сегодня вся наша дипломатия, которая с Польшей работает или Литвой, это вот такая дипломатия угроз. Вот вам «Вагнер», а вот вам закрытие границ. И вот так это все вращается. Поэтому очень нескоро нам что-то Запад предложит по-настоящему ценное. И пока даже таких разговоров нет. Но общая задача – это завершение боевых действий. То есть когда уляжется вся эта пыль, то тогда, возможно, начнется какой-то нормальный диалог.

Сегодня то, что мы пока видим, – это закрытые кулуарные контакты между Западом и Россией. Да, они обсуждают, какие условия могут быть у мира, но это все время такие односторонние угрозы: мы закроем Калининград, мы закроем Беларусь, будет сухопутная блокада, мы перережем сообщение с Китаем железнодорожное. Вот это то, что они сегодня говорят России. Торга здесь какого-то для русских нет, они ничего не выигрывают с этого и поэтому даже эти переговоры, закрытые контакты, не выносятся в публичное поле. Еще очень нескоро Запад начнет с нами так по-настоящему заигрывать. Поэтому Президент все это видит, он нарабатывает контакты с русскими, нарабатывает контакты с Китаем. И сегодня как раз это очень правильно и нормально там воспринимается.

Если помните, еще в году 2019-м у нас были с Россией определенные проблемы, потому что ну как? Они пытались с Трампом наладить отношения, и мы пытались наладить. И все решили, что вот окно возможностей, надо дружить с Америкой, пока у них такой расхлябанный президент, который, мягко говоря, делал одной рукой одно, второй рукой другое. Вот с ними все пытались немножечко подружиться. Но пришел Байден, объявил нам войну прямо со старта. Первое его заявление, которое было по Путину, что Путин убийца, а дальше он пообещал войну с Россией. Ну, собственно, человек что обещал, то и сделал. И пока в Америке будет вот такое руководство, может быть, еще следующие 4 года, может быть, нет. Но пока оно такое, то никакого мира с Западом тоже не будет.

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