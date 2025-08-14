Как поможет нотариус, если оскорбили в Сети, и нужен ли брачный договор? Узнали о проекте, где учат правовым основам

Александр Меженный, ведущий: Почему именно эта категория граждан выбрана: школьники и студенты? Кто организовывает эту программу?

Республиканский проект по правовому просвещению школьников и студентов стартовал летом 2025 года. Подробнее о целях и планах инициативы поговорили с гостями.

Ольга Калина, председатель совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов: Инициатива организована Министерством юстиции Республики Беларусь, Белорусской нотариальной палатой, советом молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов и БРСМ. Данная инициатива направлена на молодежь, потому что тот формат, который мы выбрали, – это формат «Молодежь – для молодежи». Всегда очень интересно и продуктивно общаться с молодежью, когда молодой спикер рассказывает молодому человеку на простом, доступном языке те правовые основы, которые он должен знать.

Ева Бочарова, нотариус Минского областного нотариального округа:

Нам есть что рассказать молодежи, мы готовы поделиться самой разной правовой информацией, которая вызовет, несомненно, у них интерес. К примеру, мы считаем, что молодежи будет интересно узнать о том, как нотариус может помочь в случае, если вас обманули либо оскорбили в Сети.

Думаем, что молодые семьи будут заинтересованы в тематике брачного договора. Хотелось бы развеять уже укоренившийся в сознании миф о том, что брачный договор – это обязательно «ред флаг», что он говорит о каком-то недоверии. Напротив, мы считаем, что брачный договор – про любовь, взаимное уважение и, главное, про ответственность.

Мы расскажем об удаленном формате совершения нотариальных действий, что сейчас довольно актуально для представителей всех возрастов, а для молодежи в первую очередь.