Никита Рачиловский: пока нет инфраструктуры, какие бы дома вы ни делали, никто там жить не будет

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Ярким примером может стать деревня Боровляны, которая деревня, но там инфраструктура такая, что это уже часть Минска. Так давайте делать так, чтобы у нас каждая деревня была такая, как Боровляны, чтобы там были такие же условия. Потому что я знаю, что в Боровлянах уже не хватает школ, туда все заселяются, строят новые дома, срубают эти леса, потому что огромное количество жителей, потому что там есть инфраструктура. Пока нет инфраструктуры, какие бы вы дома ни делали, с кем бы вы их ни делали, за 15, 30, 40 рублей, никто там не будет жить, вы бы сами туда не переехали.

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