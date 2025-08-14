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В ЕС не намерены смягчать санкции против РФ

14 августа 2025 13:35
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В ЕС не намерены смягчать санкции против РФ-0

В Европейском союзе заявили, что не намерены смягчать санкции против РФ, если даже будет дипломатическое урегулирование в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Ариану Подеста.

Она уточнила, что санкционное давление на РФ будет сохранено, при этом остальные разговоры об ином – чистые спекуляции. Подеста также сообщила, что уже готовится 19-й пакет санкций.

Представитель ЕК также подчеркнул, что встреча лидеров РФ и США на Аляске не будет означать изменений каких-либо позиций по поводу Украины.

Ранее телеканал Sky News заявил, что 13 августа лидеры стран ЕС, созвонившись, обсуждали «некоторое смягчение» в отношении РФ.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия

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