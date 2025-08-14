Прямой эфир

Футболисты «Немана» проведут ответный поединок 3-го раунда Лиги конференций

14 августа 2025 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболисты «Немана» сегодня, 14 августа, проведут ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В венгерском Сегеде в номинально домашнем матче гродненская команда попытается взять реванш у «Клаксвика» из Фарерских островов. Первый поединок завершился в пользу оппонентов «Немана» со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Немана» проведут ответный поединок 3-го раунда Лиги конференций-1

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»:
Нам надо забивать, поэтому всю неделю уделили тому, как мы будем это делать. В целом, все живы, здоровы, настроены на матч. Ощущается поддержка нашего города, ощущается поддержка болельщиков. И пишут, и звонят. Отдадим все силы для того, чтобы поднять игру.

Матч с участием единственного белорусского полпреда на еврокубковой арене начнется в 21:00 час по минскому времени. Победитель этой пары оспорит путевку в основной этап Лиги конференций с испанским «Райо Вальекано».

# Футбол Беларуси # Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Динамо» потерпели первое поражение на турнире «Кубок Минска»
14 августа 2025 12:26

Хоккеисты «Динамо» потерпели первое поражение на турнире «Кубок Минска»

Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Цинциннати
14 августа 2025 12:23

Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Цинциннати

В Беларуси стартует новый телеканал «Спорт ТВ» – территория большого спорта!
14 августа 2025 09:42

В Беларуси стартует новый телеканал «Спорт ТВ» – территория большого спорта!