Футболисты «Немана» проведут ответный поединок 3-го раунда Лиги конференций

Футболисты «Немана» сегодня, 14 августа, проведут ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций. В венгерском Сегеде в номинально домашнем матче гродненская команда попытается взять реванш у «Клаксвика» из Фарерских островов. Первый поединок завершился в пользу оппонентов «Немана» со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»:

Нам надо забивать, поэтому всю неделю уделили тому, как мы будем это делать. В целом, все живы, здоровы, настроены на матч. Ощущается поддержка нашего города, ощущается поддержка болельщиков. И пишут, и звонят. Отдадим все силы для того, чтобы поднять игру.

Матч с участием единственного белорусского полпреда на еврокубковой арене начнется в 21:00 час по минскому времени. Победитель этой пары оспорит путевку в основной этап Лиги конференций с испанским «Райо Вальекано».