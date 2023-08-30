«Ни в коем случае мы бы тогда не поставили «Искандеры». Лазуткин назвал эти условия

Григорий Азаренок, СТВ:

Пусть «Полонез» и «Искандер» защищают нашу Родину.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мало иметь оружие, надо его еще правильно применить. Вот, например, Армения тоже имела «Искандер», и когда начался конфликт в Карабахе, «Искандер» особо ей не помог, они его даже не применяли. Потому что всегда вопрос стоит управления: кто нажимает на кнопку, кто отвечает за цели, которые будут поражаться. И поэтому создается единая доктрина применения ядерного оружия. И когда все эти вещи будут согласованы, то мы сможем не просто показать технику, а еще и показать польским братьям, смотрите, вот эти ракеты все для вас, и это уже будет, мягко говоря, гарантировано.

Сегодня что говорит Запад? Вы не самостоятельны, оружие – это не ваше, все это временно, Россия вас оккупировала и поставила сюда свои «Искандеры». Но это же не так. Когда ЧВК «Вагнер» к нам сюда приехал, вспомните, сколько было воя. А то, что было, когда мы заявили про ядерное оружие, это было в квадрате. То есть они очень-очень переживали. Начиная от Франции, которая от нас далековато, заканчивая британцами, американцами, немцами. Все посылали сигналы: не надо этого делать, только не «Искандеры», пожалуйста.

Григорий Азаренок:

Они посылали сигналы, а мы посылали их.