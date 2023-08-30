«Ни в коем случае мы бы тогда не поставили «Искандеры». Лазуткин назвал эти условия

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и проблемы образования в стране. В гостях политолог Андрей Лазуткин и журналист, военный корреспондент Марат Хайруллин.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и проблемы образования в стране. В гостях политолог Андрей Лазуткин и журналист, военный корреспондент Марат Хайруллин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Пусть «Полонез» и «Искандер» защищают нашу Родину.
Андрей Лазуткин, политолог:
Мало иметь оружие, надо его еще правильно применить. Вот, например, Армения тоже имела «Искандер», и когда начался конфликт в Карабахе, «Искандер» особо ей не помог, они его даже не применяли. Потому что всегда вопрос стоит управления: кто нажимает на кнопку, кто отвечает за цели, которые будут поражаться. И поэтому создается единая доктрина применения ядерного оружия. И когда все эти вещи будут согласованы, то мы сможем не просто показать технику, а еще и показать польским братьям, смотрите, вот эти ракеты все для вас, и это уже будет, мягко говоря, гарантировано.
Сегодня что говорит Запад? Вы не самостоятельны, оружие – это не ваше, все это временно, Россия вас оккупировала и поставила сюда свои «Искандеры». Но это же не так. Когда ЧВК «Вагнер» к нам сюда приехал, вспомните, сколько было воя. А то, что было, когда мы заявили про ядерное оружие, это было в квадрате. То есть они очень-очень переживали. Начиная от Франции, которая от нас далековато, заканчивая британцами, американцами, немцами. Все посылали сигналы: не надо этого делать, только не «Искандеры», пожалуйста.
Григорий Азаренок:
Они посылали сигналы, а мы посылали их.
Андрей Лазуткин:
Ну, вроде того.
Григорий Азаренок:
Отлично.
Андрей Лазуткин:
И сегодня это такая форма дипломатии. Вы закрыли нам переходы, ну а мы сейчас привезем сюда военную технику. Вот как-то все совпадает. Но, опять же, как правило, для разведки это не является большим секретом. Они знали заранее, что прибудет техника. Ну и, наверное, поэтому заранее была такая информационная кампания против Беларуси: закрывать переходы, не закрывать. Обычно все увязано. Другой вопрос, что те же «Искандеры» есть в Калининградской области. Они стоят там на косе на одной. И, конечно, угрозы были и раньше для Запада. Просто Беларусь для них одно время была такой переговорной площадкой, страной, которую можно было немножко от России отдалить. Для этого надо было давать некие пряники, обещания. И ни в коем случае мы бы тогда не поставили «Искандеры», потому что это бы означало крест на наших отношениях с Западом.
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