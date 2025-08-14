Гракун: на госзаказ поставлено 97% маслосемян рапса

Более шести миллионов тонн зерна с учетом рапса. С таким результатам начали этот рабочий день белорусские аграрии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сегодня на госзаказ поставлено 97 % маслосемян рапса. Практически остались два региона, которые закрывают. Четыре региона полностью закрыли госзаказ по рапсу. На 42 % выполнены поставки продовольственного зерна в закрома нашей родины, продовольственное зерно, которое пойдет на муку, на хлеб, на крупы. И наше население будет полностью обеспечено, иметь запас как круп, так и муки из нашего зерна. Экспорт в основном у нас складывается с животноводческой продукции – это мясо, молоко, растениеводство. Но в растениеводстве в основном – это картофель и лен.

Вклад в общий каравай каждого региона выглядит так. Отметим, что хлеборобы Берестской и Минской областей приближаются к полуторамиллионому намолоту. Средняя урожайность зерновых в целом по стране выше прошлогодней на 8 центнеров с гектара.