Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Цинциннати

Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой теннисного турнира категории 1000 в американском Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/8 она победила испанку Джессику Бузас Манейру со счетом 6:1, 7:5. Белоруска в этой встрече сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:

Джессика – отличный игрок. Перед матчем я понимала, что предстоит выложиться по полной за каждое очко. Она начала не очень хорошо, но потом поймала свой ритм, и это была очень тяжелая битва. Я рада одержать победу в двух сетах. Не хотелось снова оставаться здесь на три часа. Я считаю, что каждый последующий матч на этом турнире удается мне лучше предыдущего. Я прогрессирую, и это приятно. По крайней мере, мне очень хочется в это верить.

В четвертьфинале Арина Соболенко сыграет с 10-й ракеткой планеты Еленой Рыбакиной из Казахстана. Также определилась еще одна пара участниц на стадии одной четвертой. Полька Ига Швентек встретится с россиянкой Анной Калинской.

Фото: НОК Беларуси