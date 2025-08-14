Прямой эфир

«В видео мы поделились белорусским вайбом» – певица Влада о премьере клипа «Танцуй, Беларусь!»

14 августа 2025 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Влада.

Александр Стасевич, ведущий:
Артист живет на сцене. Песня живет вместе с ним. Какую жизнь проживает песня «Танцуй, Беларусь»?

«В видео мы поделились белорусским вайбом» – певица Влада о премьере клипа «Танцуй, Беларусь!»-2

Влада, певица:
Клип уже 17-й в моей творческой биографии. Мне приятно, что я начинала с презентации песни «Танцуй, Беларусь», презентовала ее ко Дню народного единства год назад. Я обратилась тогда с экранов телеканалов, что если, зрители, вы поддержите песню, то я обязательно поддержу ее красивым видеорядом. Так получилось, что жизнь артиста состоит из гастролей, на своих концертах я исполняла эту песню, видела, как хорошо ее принимают зрители, как они активно принимают участие в танцевальном флешмобе.

Очень хотелось поддержать эту песню таким же видеоклипом. Родилась идея. Со мной поделился автор музыки этой песни Артем Кондратюк. То есть он не ограничился только написанием трека. Говорит: «Давай соберем танцевальный флешмоб твоих единомышленников, пусть это будут действительно счастливые белорусы». Я поняла, что мы будем действовать именно в этом ключе. Пригласила к созданию видеоклипа такой же талантливый и жизнерадостный тандем режиссеров – это Константин и Александра Рябковы. Так и родилось это видео. 

Мне очень приятно, что в этом танцевальном флешмобе приняли участие более 150 человек. Мы все были объединены танцем. Это не какая-то постановочная, долго изученная история. Мы собрались вместе для того, чтобы передать настроение белорусского народа. Насколько мы искренние, насколько мы гостеприимные, что белорусы умеют и хорошо работать, и хорошо отдыхать. Этим настроением, этот белорусским вайбом, жизнелюбием, энергией мы поделились в нашем видео.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Музыка # Александр Стасевич # Александр Меженный # Юлия Самусенко # Влада # Белорусские исполнители

Другие новости рубрики

Все новости
«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку
06 августа 2025 17:33

«Вау-эффект, хайп!» Священник объяснил, почему на Западе исказили суть Хэллоуина и сделали из него страшилку

Спорим, вы не знали про белорусский обряд «Женитьба Терешки» – вот ещё несколько малоизвестных обычаев
06 августа 2025 17:25

Спорим, вы не знали про белорусский обряд «Женитьба Терешки» – вот ещё несколько малоизвестных обычаев

Как почувствовать мощь морей и океанов, не выезжая из Минска? Рассказываем про интерактивную выставку
06 августа 2025 06:45

Как почувствовать мощь морей и океанов, не выезжая из Минска? Рассказываем про интерактивную выставку