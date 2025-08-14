«В видео мы поделились белорусским вайбом» – певица Влада о премьере клипа «Танцуй, Беларусь!»

Влада, певица:

Клип уже 17-й в моей творческой биографии. Мне приятно, что я начинала с презентации песни «Танцуй, Беларусь», презентовала ее ко Дню народного единства год назад. Я обратилась тогда с экранов телеканалов, что если, зрители, вы поддержите песню, то я обязательно поддержу ее красивым видеорядом. Так получилось, что жизнь артиста состоит из гастролей, на своих концертах я исполняла эту песню, видела, как хорошо ее принимают зрители, как они активно принимают участие в танцевальном флешмобе.

Очень хотелось поддержать эту песню таким же видеоклипом. Родилась идея. Со мной поделился автор музыки этой песни Артем Кондратюк. То есть он не ограничился только написанием трека. Говорит: «Давай соберем танцевальный флешмоб твоих единомышленников, пусть это будут действительно счастливые белорусы». Я поняла, что мы будем действовать именно в этом ключе. Пригласила к созданию видеоклипа такой же талантливый и жизнерадостный тандем режиссеров – это Константин и Александра Рябковы. Так и родилось это видео.

Мне очень приятно, что в этом танцевальном флешмобе приняли участие более 150 человек. Мы все были объединены танцем. Это не какая-то постановочная, долго изученная история. Мы собрались вместе для того, чтобы передать настроение белорусского народа. Насколько мы искренние, насколько мы гостеприимные, что белорусы умеют и хорошо работать, и хорошо отдыхать. Этим настроением, этот белорусским вайбом, жизнелюбием, энергией мы поделились в нашем видео.