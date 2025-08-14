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Хоккеисты «Динамо» потерпели первое поражение на турнире «Кубок Минска»

14 августа 2025 12:26
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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели первое поражение на предсезонном турнире «Кубок Минска». Команда Дмитрия Квартальнова проиграла «Адмиралу» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо» потерпели первое поражение на турнире «Кубок Минска»-1

На старте матча «зубры» уступали две шайбы, во втором отрезке равновесие удалось восстановить. Но затем по ходу поединка доминировали гости – они забросили еще три шайбы и победили 5:2.

Хоккеисты «Динамо» потерпели первое поражение на турнире «Кубок Минска»-3

Илья Усов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Нет проходных игр, проходных команд. Все хотят выиграть, бьются, бегут. Да, поменьше ошибаться в своей зоне борьбы, побольше выигрывать. Играть больше по системе, прислушиваться к тренерскому штабу и думаю, все будет нормально.

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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