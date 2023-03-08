Лазуткин об инциденте с А-50: они сказали, что Лукашенко всё нафантазировал, а Россия сама взорвала самолёт!

Новости Беларуси. 7 марта Президент вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны – самым мужественным воинам. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Признание на государственном уровне. Торжественная церемония вручения наград состоялась во Дворце Независимости. Подробнее здесь.
Александр Лукашенко сделал важное отступление, которое напрямую касалось безопасности нашей страны. И рассказал подробности задержания террориста из Украины, который пытался повредить боевой российский самолет А-50 в Мачулищах.
Напомним, в конце прошлой недели эта новость молниеносно обросла фейками. Особой активностью прославился Александр Азаров, подмявший под себя бежавших за границу силовиков-предателей. Азаров говорил о критических повреждениях самолета А-50 и о том, что организаторы диверсии уже находятся за границей и в целом чувствуют себя – цитата – в безопасности. Заявление Александра Лукашенко развеяло мифы. Маски сорваны.
Террорист сознался, что сотрудничал с СБУ. Причастность Киева к инциденту в Мачулищах не стала неожиданностью, ведь след украинского режима оставлен в России, где недавно прогремели теракты. Очевидно, что украинское руководство не спешит сознаваться. 7 марта появились противоречивые заявления. Были попытки переложить ответственность на Россию и вбить клин между государствами-союзниками.
Андрей Лазуткин, политолог:
Понятно, что это украинский след, что украинская сторона в этом заинтересована. Вчера можно было посмотреть украинские СМИ, первое, что они сказали, – Лукашенко все нафантазировал. Потом, уже ближе к вечеру, Подоляк, советник Зеленского, сказал: ну, значит это был антитеррористический акт, а не террористический, что это вы террористы, а мы с вами так боремся. Потом уже украинский МИД дал заявление официальное, что угрозу надо искать в России. Ну, наверное, Россия сама взорвала свой самолет, я так понимаю, то есть они это хотели обыграть.
Сегодня правоохранители полностью контролируют ситуацию. Александр Лукашенко поручил найти всех, кто вынашивает террористические планы. И неважно, скрываются они за границей или работают подпольно на территории Беларуси.
Белорусская контртеррористическая операция завершилась успешно. Все ее участники будут представлены к государственным наградам. Так распорядился Президент.
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