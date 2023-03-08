Лазуткин об инциденте с А-50: они сказали, что Лукашенко всё нафантазировал, а Россия сама взорвала самолёт!

Александр Лукашенко сделал важное отступление, которое напрямую касалось безопасности нашей страны. И рассказал подробности задержания террориста из Украины, который пытался повредить боевой российский самолет А-50 в Мачулищах.

Террорист сознался, что сотрудничал с СБУ. Причастность Киева к инциденту в Мачулищах не стала неожиданностью, ведь след украинского режима оставлен в России, где недавно прогремели теракты. Очевидно, что украинское руководство не спешит сознаваться. 7 марта появились противоречивые заявления. Были попытки переложить ответственность на Россию и вбить клин между государствами-союзниками.

Напомним, в конце прошлой недели эта новость молниеносно обросла фейками. Особой активностью прославился Александр Азаров, подмявший под себя бежавших за границу силовиков-предателей. Азаров говорил о критических повреждениях самолета А-50 и о том, что организаторы диверсии уже находятся за границей и в целом чувствуют себя – цитата – в безопасности. Заявление Александра Лукашенко развеяло мифы. Маски сорваны.

Андрей Лазуткин, политолог:

Понятно, что это украинский след, что украинская сторона в этом заинтересована. Вчера можно было посмотреть украинские СМИ, первое, что они сказали, – Лукашенко все нафантазировал. Потом, уже ближе к вечеру, Подоляк, советник Зеленского, сказал: ну, значит это был антитеррористический акт, а не террористический, что это вы террористы, а мы с вами так боремся. Потом уже украинский МИД дал заявление официальное, что угрозу надо искать в России. Ну, наверное, Россия сама взорвала свой самолет, я так понимаю, то есть они это хотели обыграть.

Сегодня правоохранители полностью контролируют ситуацию. Александр Лукашенко поручил найти всех, кто вынашивает террористические планы. И неважно, скрываются они за границей или работают подпольно на территории Беларуси.

Белорусская контртеррористическая операция завершилась успешно. Все ее участники будут представлены к государственным наградам. Так распорядился Президент.

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