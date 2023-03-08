Двое детей, живёт в городской местности. Белстат составил портрет современной белоруски
Новости Беларуси. Белорусская женщина – кто она? И чего хочет? Какое образование имеет и где работает? К Международному женскому дню Национальный статистический комитет представил интересные факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно приведенным данным, сегодня белоруски выбирают карьеру и все чаще откладывают замужество на более поздний возраст. Они не спешат прятаться за спины мужчин и предпочитают профессиональную независимость. Чаще всего призвание находят в медицине, образовании, финансах и сфере услуг. Реже женщины встречаются в строительной и транспортной отраслях. Зато мотивация к образованию у них выше, чем у мужчин. Примерно 40 % – с дипломом вуза.
Артем Хиневич, начальник управления выборочных обследований домашних хозяйств Национального статистического комитета Беларуси:
Статистический портрет женщины, по данным переписи населения, можно описать так: это белоруска, проживающая с рождения в Беларуси, в городской местности, ей 43 года, родной язык – белорусский. Состоит в браке, родила двоих детей, имеет среднее специальное образование и занята в экономике.
Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих.
Уверенные в себе, трудолюбивые, образованные и с активной жизненной позицией – так выглядит портрет белоруски согласно статистическим данным.
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