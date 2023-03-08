Двое детей, живёт в городской местности. Белстат составил портрет современной белоруски

Новости Беларуси. Белорусская женщина – кто она? И чего хочет? Какое образование имеет и где работает? К Международному женскому дню Национальный статистический комитет представил интересные факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно приведенным данным, сегодня белоруски выбирают карьеру и все чаще откладывают замужество на более поздний возраст. Они не спешат прятаться за спины мужчин и предпочитают профессиональную независимость. Чаще всего призвание находят в медицине, образовании, финансах и сфере услуг. Реже женщины встречаются в строительной и транспортной отраслях. Зато мотивация к образованию у них выше, чем у мужчин. Примерно 40 % – с дипломом вуза.