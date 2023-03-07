Признание на государственном уровне. Торжественная церемония вручения наград состоялась во Дворце Независимости

Новости Беларуси. В стенах Дворца Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта давняя традиция чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Признание на государственном уровне – это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Они защищают нашу страну, воспитывают детей, развивают образование и культуру, трудятся на благо белорусской экономики. Всем участникам церемонии Президент адресовал важные слова, из которых каждый почерпнул главное для себя. Подробнее – наш политический обозреватель Виктория Ходосок.

Быть многодетной мамой – настоящее призвание. И, бесспорно, тяжелый труд и большая ответственность. Ольга Будник это знает не понаслышке. У самой пятеро детей. Сегодня она получила орден Матери. Это лучшая благодарность мамам за их бессонные ночи, безграничное терпение и любовь.

Ольга Будник, контролер 86-й пограничной группы войсковой части 2187 Госпогранкомитета Беларуси:

Подарок, конечно, к 8 Марта шикарный. Узнали, позвонили по телефону, были в шоке все, вся семья. Очень рады, счастливы, горды. Лично для меня это огромная честь, что меня удостоили этой награды. И, конечно же, вдвойне почетно принять эту награду от самого Президента. По дороге в торжественный зал у гостей экскурсия по Дворцу Независимости. Многие здесь впервые, потому не упускают возможность оставить воспоминания в кадре. Среди них абсолютно непубличные люди, скромные и стесняющиеся телекамер. Но сегодня нет повода сдерживать эмоции.

Почетное признание, да еще и из рук главы государства, заставляет многих понервничать. Анна Финогенова – «Заслуженный работник образования». Это не первое ее признание, но важное за много лет работы (на минуточку, речь о почти полувековом трудовом стаже).

Анна Финогенова, заведующая отделом Гродненского районного центра творчества детей и молодежи:

Получить такую награду – «Заслуженный работник образования» – это очень почетно. Причем оценило государство мой вклад даже вот в таком возрасте. Это говорит о чем: если ты будешь очень ответственно относиться к своей работе, то возраст не проблема. Можно в любом возрасте заслужить самую большую награду. Я живу с лозунгом: я никогда не хотела быть первой из всех, но я не терплю быть второй.

Такую уверенность, особенно звучащую из уст женщины, Первый точно одобряет. Боевой настрой, в хорошем смысле, и даже решительный характер, всегда помогают идти к своей цели. Эта аксиома хорошо известна многодетной маме Татьяне Абрамук. Они вместе с мужем вот уже девятый год подряд берут на воспитание тех, кого самые родные люди оставили на произвол судьбы. Потому орден Матери более чем заслуженный. Но, как говорит Татьяна, эту награду разделяет с мужем.