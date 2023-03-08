Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих
Новости Беларуси. Белорусская женщина – кто она? И чего хочет? Какое образование имеет и где работает? К Международному женскому дню Национальный статистический комитет представил интересные факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенные в себе, трудолюбивые, образованные и с активной жизненной позицией – так выглядит портрет белоруски согласно статистическим данным.
А вот какими их видят наши мужчины? Поинтересовались на минских улицах.
Белорусская женщина – сильная, прекрасная, независимая.
Добрая, красивая, милая, заботливая.
В отличие от других, белорусские женщины более вдумчивые, обладают какими-то мужскими чертами характера. Ну и честность, любовь, конечно, всегда с ними.
Белорусские женщины самые лучшие, они отличаются своей добротой, нежностью, заботой. Хорошие мамы, хорошие жены.
Двое детей, живет в городской местности. Белстат составил портрет современной белоруски.
В современных реалиях у наших женщин особо важная и ответственная миссия. Благодаря им зарождаются жизнь, вера, любовь – на которых и держится мир.
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