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Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих

08 марта 2023 10:35
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Новости Беларуси. Белорусская женщина – кто она? И чего хочет? Какое образование имеет и где работает? К Международному женскому дню Национальный статистический комитет представил интересные факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенные в себе, трудолюбивые, образованные и с активной жизненной позицией – так выглядит портрет белоруски согласно статистическим данным.

А вот какими их видят наши мужчины? Поинтересовались на минских улицах.

Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих-1

Белорусская женщина – сильная, прекрасная, независимая.

Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих-4

Добрая, красивая, милая, заботливая.

Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих-7

В отличие от других, белорусские женщины более вдумчивые, обладают какими-то мужскими чертами характера. Ну и честность, любовь, конечно, всегда с ними.

Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих-10

Белорусские женщины самые лучшие, они отличаются своей добротой, нежностью, заботой. Хорошие мамы, хорошие жены.

Двое детей, живет в городской местности. Белстат составил портрет современной белоруски.

В современных реалиях у наших женщин особо важная и ответственная миссия.  Благодаря им зарождаются жизнь, вера, любовь – на которых и держится мир.

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# Женщины Беларуси # общество # Фотофакт

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