Что думают мужчины о белорусских женщинах? Спросили у них самих

Новости Беларуси. Белорусская женщина – кто она? И чего хочет? Какое образование имеет и где работает? К Международному женскому дню Национальный статистический комитет представил интересные факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уверенные в себе, трудолюбивые, образованные и с активной жизненной позицией – так выглядит портрет белоруски согласно статистическим данным.

А вот какими их видят наши мужчины? Поинтересовались на минских улицах.