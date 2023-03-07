Лукашенко: Зеленский – просто гнида! Я думал, что Украине нужен мир

Новости Беларуси. Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Александр Лукашенко рассказал детали задержания преступников, которые причастны к попытке повреждения боевого российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Инцидент с российским самолетом А-50 стал показательным и во многом обличающим. По крайней мере, с Зеленского маска спала.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как Президент. Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». – «Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен. Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь. Я не настолько глуп и не первый год работаю Президентом. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно местным мерзавцам и тем, кто убежал: они все установлены, мы их найдем, там, за границей. А беглым повторяю: готовьтесь, мы к вам уже пришли. И не войте. И не поститесь в этих мессенджерах. У нас нервы крепкие, мы знаем, что нужно делать.
К сожалению, мирные переговоры все отдаляются. Но Беларусь неизменна в своей политике: ни на кого нападать мы не будем. Но стоит кому-то посягнуть на нашу территорию... Что же, мы все слышали слова Президента. Беларусь никогда не отнесется к терроризму как к данности. И если подобная ситуация повторится, будут подняты уже не тысячи, а сотни тысяч военнослужащих. И каждый получит свои награды. Как было сегодня. Президент лично отметил главных действующих лиц контртеррористической операции. Председатель КГБ Иван Тертель награжден орденом «За службу Родине» I степени, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и министр внутренних дел Иван Кубраков – орденом «За службу Родине» II степени.
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