Задержанный в Беларуси террорист заявил, что действовал по приказу СБУ

Новости Беларуси. В стенах Дворца Независимости состоялась торжественная церемония. Президент вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе церемонии Александр Лукашенко сделал важное отступление, которое непосредственно касалось безопасности нашей страны. Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Детали об инциденте в Мачулищах, где пытались повредить боевой российский самолет А-50, в следующем материале.

По законам современного мира, в котором выворачивать правде руки стало нормальной практикой, новость про инцидент в Мачулищах молниеносно обросла фейками. Начиналось дело невинными слухами, но скоро уже известные нам демагоги многозначительно закивали на манер Шалтай-Болтая: самолет А-50 критически поврежден, а организаторы диверсии уже находятся за границей и в целом чувствуют себя – цитата – «в безопасности». Особой активностью прославился Александр Азаров, глава бежавших за границу силовиков. Вероятно, именно так, по мнению Александра, выглядит безопасность. Смотрите в видео.

После сегодняшнего выступления Президента Беларуси краснеть Азарову придется много и часто. У Александра Лукашенко на руках факты, если надо, с доказательствами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы пришли к этому празднику, мужики и сидящие здесь, не с пустыми руками. В этот раз нетрадиционно, впервые за свою долгую президентскую жизнь я хочу отойти от официоза. Хочу вам рассказать о том подарке, который мы преподносим прежде всего вам, женщинам. Подарок людей, наших людей, мужиков прежде всего в погонах. Историю эту можно назвать невероятной. Начало всему было положено, возможно, восемь месяцев или полгода назад. Нам предстоит еще выяснить, мы это выясним. Место событий – Киев. Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывает операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов на территории Беларуси и Украины. Про связь террориста с СБУ Беларуси тоже известно.

– Фамилия, имя, отчество.

– Швец Николай Владимирович.

– Дата рождения.

– 1993 год, 5 апреля.

– Гражданство.

– Украина.

– Как вы здесь оказались? Полностью.

– По российскому паспорту проехал в Россию, а оттуда уже сюда.

– Кто организатор мероприятия, которое вы осуществили? Что вы сделали? Какой теракт вы совершили в Республике Беларусь?

– Подорвал самолет.

– Где?

– Аэродром Мачулищи.

– Когда?

– 26 февраля.

– Как вы это сделали?

– С помощью двух дронов.

– Кто организатор этого теракта?

– Я работал с СБУ.

– Какой город?

– Киев. Большого удивления данный факт не вызвал, ведь след киевского режима до этого уже петлял на российском аэродроме в Энгельсе, а также в Брянской области. Теперь позарились на Беларусь. Вот только на что надеялись? Проблемы у террориста возникли еще на границе.