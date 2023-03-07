Задержанный в Беларуси террорист заявил, что действовал по приказу СБУ

Новости Беларуси. В стенах Дворца Независимости состоялась торжественная церемония. Президент вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В стенах Дворца Независимости состоялась торжественная церемония. Президент вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе церемонии Александр Лукашенко сделал важное отступление, которое непосредственно касалось безопасности нашей страны. Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси.
Детали об инциденте в Мачулищах, где пытались повредить боевой российский самолет А-50, в следующем материале.
По законам современного мира, в котором выворачивать правде руки стало нормальной практикой, новость про инцидент в Мачулищах молниеносно обросла фейками. Начиналось дело невинными слухами, но скоро уже известные нам демагоги многозначительно закивали на манер Шалтай-Болтая: самолет А-50 критически поврежден, а организаторы диверсии уже находятся за границей и в целом чувствуют себя – цитата – «в безопасности». Особой активностью прославился Александр Азаров, глава бежавших за границу силовиков. Вероятно, именно так, по мнению Александра, выглядит безопасность.
Смотрите в видео.
После сегодняшнего выступления Президента Беларуси краснеть Азарову придется много и часто. У Александра Лукашенко на руках факты, если надо, с доказательствами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы пришли к этому празднику, мужики и сидящие здесь, не с пустыми руками. В этот раз нетрадиционно, впервые за свою долгую президентскую жизнь я хочу отойти от официоза. Хочу вам рассказать о том подарке, который мы преподносим прежде всего вам, женщинам. Подарок людей, наших людей, мужиков прежде всего в погонах. Историю эту можно назвать невероятной. Начало всему было положено, возможно, восемь месяцев или полгода назад. Нам предстоит еще выяснить, мы это выясним. Место событий – Киев. Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывает операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов на территории Беларуси и Украины.
Про связь террориста с СБУ Беларуси тоже известно.
– Фамилия, имя, отчество.
– Швец Николай Владимирович.
– Дата рождения.
– 1993 год, 5 апреля.
– Гражданство.
– Украина.
– Как вы здесь оказались? Полностью.
– По российскому паспорту проехал в Россию, а оттуда уже сюда.
– Кто организатор мероприятия, которое вы осуществили? Что вы сделали? Какой теракт вы совершили в Республике Беларусь?
– Подорвал самолет.
– Где?
– Аэродром Мачулищи.
– Когда?
– 26 февраля.
– Как вы это сделали?
– С помощью двух дронов.
– Кто организатор этого теракта?
– Я работал с СБУ.
– Какой город?
– Киев.
Большого удивления данный факт не вызвал, ведь след киевского режима до этого уже петлял на российском аэродроме в Энгельсе, а также в Брянской области. Теперь позарились на Беларусь. Вот только на что надеялись? Проблемы у террориста возникли еще на границе.
Александр Лукашенко:
Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему. Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию. Подробности.
КГБ: фигурантам уголовного дела по факту теракта в Мачулищах может грозить смертная казнь