Лазуткин: нужно договариваться с РФ, искать общие рынки и делить их

Андрей Лазуткин, политолог:

Недавно было громкое задержание по молоку. Скорей всего, речь идет о том, что у нас как-то не так формируются цены на наши товары, которые поступают в Россию. Когда у вас одно предприятие, то это просто проконтролировать. Но когда сговор создается неформальный: такие у нас затраты, смотрите, у нас такая цена, ничего не можем с этим сделать. Вот тогда надо разбираться, почему такая цена. Может, вы с этого сами что-то имеете? И еще вторая проблема известная – наша промышленная кооперация, которая имеет, мягко говоря, недостатки. То есть вопрос: нам надо вместе что-то производить и тогда поделить рынок или вы нас будете пускать на свой рынок, чтобы мы там что-то замещали, чего вы сами не производите?

Проблема в том, что у нас похожие экономики. Автобусы можно и здесь производить, а можно в России. Причем там разные типы двигателей. И все это сегодня делается. То есть надо либо искать какие-то ниши, которых нет у русских или менее развитые (например, электробусы), либо надо договариваться и искать общие рынки и их делить. А чтобы рынки были общие, надо, чтобы у нас были какие-то похожие цены. А чтобы были похожие цены, нужна одинаковая поддержка для российских предприятий и для белорусских. Конечно, русские на это не пойдут. Они, условно, КАМАЗ свой поддержат. А мы за свой счет будем финансировать наши предприятия. Ну и получается, что такое субсидирование нарушает правило ЕАЭС, где все должно быть более, скажем так, без протекционизма. И вот эта проблема, которая нас все 10 лет и преследовала. То есть если у нас с учетом войны, СВО будет какая-то новая промышленная политика, вот эти все вопросы решатся. Ну а пока мы работаем в ручном режиме.

Читайте также:

Шпаковский: Мы достигли рекордных показателей товарооборота между РБ и РФ в 2023 году. За этим стоит труд всех наших людей

Воскресенский: стравив Россию и Украину, Запад выиграл тактически, но не стратегически

Азаренок: ЕС – это боль, смерть, убийство наших людей. Это глобальная трагедии