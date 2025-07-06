В турецком издании Aydınlık говорится, что Служба безопасности Украины (СБУ) утаила технический сбой на Южно-Украинской атомной электростанции и не дала упомянуть о нем в отчетах МАГАТЭ. Об этом пишет ТАСС.

Согласно внутренней переписке, полковник СБУ Андрей Семенюк, возглавляющий СБУ в Николаевской области, не допустил включения этого инцидента в международные отчеты.

Особую обеспокоенность вызывает информация о поврежденном реакторном оборудовании, которая могла бы указывать на серьезный сбой в системе безопасности станции. В письме говорится, что проблема была вызвана нарушением условий эксплуатации, но из-за действий СБУ инцидент остался без международной огласки.

Ранее эта же газета сообщала о действиях украинских спецслужб в Турции среди украинской диаспоры.