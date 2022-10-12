«Их готовят к каким-то действиям по Калининграду». Зачем Польша наращивает вооружение?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Военная угроза со стороны Польши была всегда, потому что в нынешнем государственном виде – это неопилсудчики, это реваншисты. Они считают нашу территорию, наших людей своим восточным придатком, усходнімі крэсамі. Вчера была информация, что стратегический американский бомбардировщик B-2 туда прилетел. Он использовался последний раз только в Югославии.
Андрей Лазуткин, политолог:
Конечно, мы их интересуем, но, думаю, больше интересует Калининград. Если смотреть по тем задачам, которые может решать сегодня польская армия, не через два-три года, когда они полностью перевооружатся, а вот конкретно сегодня, то это только задачи, связанные с коридором на Сувалке. Я думаю, что их готовят к каким-то действиям по Калининграду. И если сюда будет вовлечена Беларусь каким-то образом, то должен быть некий план обороны или наступления в этих западных районах. Опять же, когда, мы помним, 2020 год у нас был, то они осуществляли сдерживание. Они подвели свои войска и в Польше, и в Литве, и в Латвии.
Григорий Азаренок:
40 тысяч стояло.
Андрей Лазуткин:
Нам пришлось мобилизовывать часть резерва армейского и выставлять на свои границы как раз в то время, когда у нас были беспорядки в городах. Когда военные были нужны внутри страны, чтобы они находились. Это инструмент отвлечения сил, нанимания средств. Я думаю то, что они делают сегодня, о чем говорит Президент: подойти ближе, отойти дальше – это вопросы привлечения внимания, чтобы Россия распыляла свои средства здесь, чтобы мы тоже не дремали и меньше внимания обращали на Украину, на помощь российской группировке, а смотрели туда, на Запад. Нас тоже пугают. Это такая игра в карты.
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