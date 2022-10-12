«Их готовят к каким-то действиям по Калининграду». Зачем Польша наращивает вооружение?

Григорий Азаренок, СТВ:

Военная угроза со стороны Польши была всегда, потому что в нынешнем государственном виде – это неопилсудчики, это реваншисты. Они считают нашу территорию, наших людей своим восточным придатком, усходнімі крэсамі. Вчера была информация, что стратегический американский бомбардировщик B-2 туда прилетел. Он использовался последний раз только в Югославии.

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, мы их интересуем, но, думаю, больше интересует Калининград. Если смотреть по тем задачам, которые может решать сегодня польская армия, не через два-три года, когда они полностью перевооружатся, а вот конкретно сегодня, то это только задачи, связанные с коридором на Сувалке. Я думаю, что их готовят к каким-то действиям по Калининграду. И если сюда будет вовлечена Беларусь каким-то образом, то должен быть некий план обороны или наступления в этих западных районах. Опять же, когда, мы помним, 2020 год у нас был, то они осуществляли сдерживание. Они подвели свои войска и в Польше, и в Литве, и в Латвии.

Григорий Азаренок:

40 тысяч стояло.