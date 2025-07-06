Более 460 тысяч человек посетили Брестскую крепость в 2025-м – Александр Коркотадзе

В Беларуси формирование чувства патриотизма у молодежи рассматривается как ключевая задача государственной политики и всего общества, направленная на укрепление национальной идентичности, сохранение исторической памяти и обеспечение стабильного будущего страны. О самом важном поговорим с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором Государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александром Александровичем Коркотадзе. Виолетта Шаблинская, СТВ:

В Нижнем Новгороде прошел уже XII Форум регионов Беларуси и России. Как вы оцените его организацию и какая царила атмосфера? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Основные темы XII Форума регионов

Александр Коркотадзе, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я участвовал в секции номер один, которая была посвящена в основном законодательным вопросам. Но я должен отметить, что очень интересно прошла работа нашей секции, полезно. Потому что вопросы о том, чтобы наши законодательные акты все были связаны между собой, законодательство, в общем-то, общее было в Союзном государстве, оно действительно важно в разных сферах. И вообще атмосфера была очень дружественная, приятная. Мы чувствовали себя как дома. Поэтому очень важные вопросы были как раз по законодательству общему. И второе, конечно, по работе с молодежью. Потому что есть понимание того, что наше будущее зависит от того, какой мы воспитаем нашу молодежь, как она будет чтить наше прошлое, вообще нашу историю, как будет относиться к теме Великой Отечественной войны, с какими чувствами. Вот эти все вопросы обсуждались на секциях. Вывод был сделан один: мы движемся в правильном направлении, молодежь у нас хорошая, но, конечно, работу с ней требуется продолжать. И мы должны заниматься воспитанием нашей молодежи, не кто-то другой. Тема Великой Отечественной войны здесь особенно выходит на первые планы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Потому что многие наши базовые достижения и вообще фундамент нашего Союзного государства Беларуси и России как раз зиждется на тех достижениях, на том народе-победителе, который победил фашизм и их союзников. Если фундамент на песке сделать, дом обрушится, так же и государство. Должен быть прочный фундамент, а прочный фундамент нашего государства – это, конечно, наша историческая память, наши традиции. «Поезд Памяти» – детская дипломатия

Виолетта Шаблинская:

В своих обращениях главы государств также отметили проект «Поезд Памяти». О чем говорит такой знак внимания? Александр Коркотадзе:

«Поезд Памяти» – это такой проект мира и дружбы. Ведь это же детская дипломатия. Дети приезжают в свои страны и говорят, как им было хорошо в Беларуси, как им понравилось, как было хорошо в России. Через неформальное общение они понимают, что дети другой национальности такие же, как и они. И у них такие же и проблемы, такие же и радости в жизни, такие же стремления в жизни, и главное – мир. И поэтому вот эта народная детская дипломатия – это вклад нашей страны в дело мира на просторах бывшего Советского Союза. Неслучайно и президенты его отметили, и председатели наших палат придают этому очень большое значение. Мы своими глазами видим, что детки первые дни так присматриваются, осторожно где-то иногда, а потом уже не разлей вода. Они так подружились. И это о чем говорит? Что возможен мир между разными народами. Виолетта Шаблинская:

А за эти полгода сколько уже гостей посетили Брестскую крепость? И что они чаще всего отмечают? Рекорд посещаемости в постсоветское время