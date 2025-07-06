Более 460 тысяч человек посетили Брестскую крепость в 2025-м – Александр Коркотадзе
В Беларуси формирование чувства патриотизма у молодежи рассматривается как ключевая задача государственной политики и всего общества, направленная на укрепление национальной идентичности, сохранение исторической памяти и обеспечение стабильного будущего страны. О самом важном поговорим с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором Государственного учреждения «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Александром Александровичем Коркотадзе.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
В Нижнем Новгороде прошел уже XII Форум регионов Беларуси и России. Как вы оцените его организацию и какая царила атмосфера? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.
Основные темы XII Форума регионов
Александр Коркотадзе, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Я участвовал в секции номер один, которая была посвящена в основном законодательным вопросам. Но я должен отметить, что очень интересно прошла работа нашей секции, полезно. Потому что вопросы о том, чтобы наши законодательные акты все были связаны между собой, законодательство, в общем-то, общее было в Союзном государстве, оно действительно важно в разных сферах.
И вообще атмосфера была очень дружественная, приятная. Мы чувствовали себя как дома. Поэтому очень важные вопросы были как раз по законодательству общему. И второе, конечно, по работе с молодежью. Потому что есть понимание того, что наше будущее зависит от того, какой мы воспитаем нашу молодежь, как она будет чтить наше прошлое, вообще нашу историю, как будет относиться к теме Великой Отечественной войны, с какими чувствами. Вот эти все вопросы обсуждались на секциях. Вывод был сделан один: мы движемся в правильном направлении, молодежь у нас хорошая, но, конечно, работу с ней требуется продолжать. И мы должны заниматься воспитанием нашей молодежи, не кто-то другой.
Тема Великой Отечественной войны здесь особенно выходит на первые планы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Потому что многие наши базовые достижения и вообще фундамент нашего Союзного государства Беларуси и России как раз зиждется на тех достижениях, на том народе-победителе, который победил фашизм и их союзников. Если фундамент на песке сделать, дом обрушится, так же и государство. Должен быть прочный фундамент, а прочный фундамент нашего государства – это, конечно, наша историческая память, наши традиции.
«Поезд Памяти» – детская дипломатия
Виолетта Шаблинская:
В своих обращениях главы государств также отметили проект «Поезд Памяти». О чем говорит такой знак внимания?
Александр Коркотадзе:
«Поезд Памяти» – это такой проект мира и дружбы. Ведь это же детская дипломатия. Дети приезжают в свои страны и говорят, как им было хорошо в Беларуси, как им понравилось, как было хорошо в России. Через неформальное общение они понимают, что дети другой национальности такие же, как и они. И у них такие же и проблемы, такие же и радости в жизни, такие же стремления в жизни, и главное – мир.
И поэтому вот эта народная детская дипломатия – это вклад нашей страны в дело мира на просторах бывшего Советского Союза. Неслучайно и президенты его отметили, и председатели наших палат придают этому очень большое значение. Мы своими глазами видим, что детки первые дни так присматриваются, осторожно где-то иногда, а потом уже не разлей вода. Они так подружились. И это о чем говорит? Что возможен мир между разными народами.
Виолетта Шаблинская:
А за эти полгода сколько уже гостей посетили Брестскую крепость? И что они чаще всего отмечают?
Рекорд посещаемости в постсоветское время
Александр Коркотадзе:
Прошлый год у нас был рекордный в постсоветское время по посещаемости – 602 тысячи человек принято. А этот год – еще более возросла посещаемость. Мы этому весьма рады. За полгода у нас уже более 460 тысяч человек. И провели сотрудники мемориала без малого 7 тысяч экскурсий.
И огромный интерес у наших посетителей не только к новым экспозициям, которые были созданы благодаря проектам Союзного государства, – это и музей-летопись Брестской крепости, оборона Восточного форта, Форт № 5 Брестской крепости, в которых есть и интерактивные элементы, но и нашему главному музею, классическому музею. Это музей обороны Брестской крепости, где у нас практически нет каких-то современных мультимедийных новшеств. Но люди приезжают туда, потому что говорят, что вот это череда фотографий с портретами защитников Брестской крепости, погибших, оставшихся в живых, прошедших ад плена. И судьбы, про каждого из них мы рассказываем в своих экскурсиях.
То есть получается такая домашняя обстановка и душевная обстановка в наших музеях. И люди часто, вот смотришь, выходят с заплаканными глазами, а книга наших посетителей, когда ее читаешь, – это просто огромная благодарность нашей стране. За сохранение исторической памяти наших музеев, потому что сейчас у нас в мемориальном комплексе 5 постоянных экспозиций, а еще 15 лет назад была только одна – Музея обороны Брестской крепости.
В этом году у нас осуществляется дальше проект, который называется программа Союзного государства по реставрации, музеификации, ремонту объектов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». То есть и главный наш монумент пройдет еще одну реставрацию, и вход главный, звезда, и остальные наши монументы. Поэтому видно большое внимание нашего государства к Брестской крепости, к мемориальному комплексу. И, конечно, люди приезжают сюда прежде всего за погружением в историю.
Мир очень хрупок на самом деле. И понимание этого приходит и здесь, у нас, у посетителей наших музеев, в наших экспозициях. Поверьте, чтобы понять суть сегодня происходящего в мире, надо окунуться в нашу историю, испытать и трагедию, горечь за наши утраты, но и гордость за то, что у нас было такое великое поколение, и мы являемся наследниками их.
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