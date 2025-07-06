Гадание на любовь и хороводы! В Ботаническом саду проходит фестиваль «Купальские огни»

Гадание на любовь и хороводы с мифическими существами. В лучших белорусских традициях празднуют «Купалье» в Центральном ботаническом саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три дня фестиваля удивительное путешествие в мир народных обрядов, где современность переплетается с древними обычаями совершили тысячи гостей. Здесь развернули свои шатры исторические клубы. Гости могли стать свидетелями настоящих рыцарских турниров. На мечах отважные воины бились за сердца прекрасных дам. А все желающие могли научиться стрелять из лука. Посетителям предлагали принять участие в различных мастер-классах: сплести венок, погадать на любовь и освоить гончарный круг. Ну, и испытать удачу: найти среди аллей сада таинственный цветок папоротника.

Виталий Буин, организатор:

Мероприятие у нас началось 4 июля и по нашим подсчетам 4 числа у нас прошло порядка 8 тысяч человек, 5 числа – порядка 16 тысяч человек. Ну а сегодня все только начинается, поэтому у всех есть возможность посетить мероприятие.

Олег Довляшевич, организатор:

Представлено очень много зон. Детские зоны, где для детей все бесплатно. Маленькие гости могут занять свое время, родители могут насытиться едой на фудкорте, посетить рыцарский лагерь.

Для самых юных посетителей подготовили отдельную зону с анимацией и интерактивными развлечениями. Дети прыгают на батутах и играют в головоломки. Кульминацией праздника станет огненное шоу и факельное шествие к живописному озеру. Здесь каждый сможет пустить по воде цветок лотоса и загадать желание. Программа продлится до 23.00.