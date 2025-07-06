Прямой эфир

Прошёл всю войну, но чуть не погиб, возвращаясь домой. «Незабытые истории»

06 июля 2025 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна.

В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Протько Владимир Мартынович родился в 1905 году, проживал в Смолевичском районе, в деревне Пятилетка. Был призван с первых дней Великой Отечественной войны, до этого имел звание лейтенанта, так как был участником войны с Японией на Дальневосточном фронте.

Во время военных сражений неоднократно получал серьезные ранения, но все равно возвращался в ряды Красной армии. В первые годы войны был пулеметчиком и руководил небольшим отрядом. Участвовал в операции советских войск по взятию Берлина в составе I Белорусского фронта под командованием маршала СССР Г.К. Жукова. Руководил танковым взводом. При взятии Берлина взвод прадеда один из первых проехал по центру города. 

По рассказам, после взятия Берлина и падения фашисткой Германии советские солдаты со своими командирами оставили свои фамилии и подписи на городских воротах, которые являются символом города (Бранденбургские ворота). Там была и фамилия моего прадедушки Владимира, которая написана углем собственной рукой.

Прошёл всю войну, но чуть не погиб, возвращаясь домой. «Незабытые истории»-1

Прадед не любил вспоминать пережитое в годы Великой Отечественной войны. Из известных фактов: несколько раз был ранен, контужен, чудом спасся из горящего танка. Долгая дорога домой после Победы заняла почти год. 

Пробираясь по болотам, провалился под лед на территории Польши – ушел под воду с головой из-за тяжелого обмундирования, снаряжения и вещей. С трудом выбрался с мыслью, что должен вернутся домой живым, пройдя такой тяжелый жизненный путь. Часть вещей и наград была утеряна. 

На доме при жизни прадеда красовалась красная звезда – символ ветерана и участника войны. Хоть и прошло уже много времени и дом претерпел много изменений, звезда осталась на том же месте. 

Как трофеи у нас до сих пор хранятся немецкие столовые приборы, также были немецкая каска и портсигар, которые переданы в музей местной школы. Часть наград, что уцелели, хранятся в семье как память о прадедушке Владимире и тех ужасных событиях. Среди них орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу», «За отвагу».

# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Более 460 тысяч человек посетили Брестскую крепость в 2025-м – Александр Коркотадзе
06 июля 2025 14:26

Более 460 тысяч человек посетили Брестскую крепость в 2025-м – Александр Коркотадзе

Гадание на любовь и хороводы! В Ботаническом саду проходит фестиваль «Купальские огни»
06 июля 2025 13:43

Гадание на любовь и хороводы! В Ботаническом саду проходит фестиваль «Купальские огни»

Около 24 тыс. человек посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы»
06 июля 2025 10:39

Около 24 тыс. человек посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы»