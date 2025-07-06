Прошёл всю войну, но чуть не погиб, возвращаясь домой. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна.

В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Протько Владимир Мартынович родился в 1905 году, проживал в Смолевичском районе, в деревне Пятилетка. Был призван с первых дней Великой Отечественной войны, до этого имел звание лейтенанта, так как был участником войны с Японией на Дальневосточном фронте.

Во время военных сражений неоднократно получал серьезные ранения, но все равно возвращался в ряды Красной армии. В первые годы войны был пулеметчиком и руководил небольшим отрядом. Участвовал в операции советских войск по взятию Берлина в составе I Белорусского фронта под командованием маршала СССР Г.К. Жукова. Руководил танковым взводом. При взятии Берлина взвод прадеда один из первых проехал по центру города.

По рассказам, после взятия Берлина и падения фашисткой Германии советские солдаты со своими командирами оставили свои фамилии и подписи на городских воротах, которые являются символом города (Бранденбургские ворота). Там была и фамилия моего прадедушки Владимира, которая написана углем собственной рукой.