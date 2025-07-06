В Германии могут восстановить всеобщую воинскую повинность

Этот шаг должен помочь нарастить численность армии. В планах Бундесвера увеличить ее до 260 тысяч человек, то есть более чем в 2,5 раза. Шесть месяцев службы – такова цена безопасности, как заявляют власти. Этого времени, по их мнению, достаточно, чтобы обеспечить базовую военную подготовку. Тем временем военные ведомства в авральном режиме готовятся к созданию инфраструктуры для приема, распределения и обучения будущих призывников. Возвращение ко всеобщей воинской повинности, отмененной более 10 лет назад, – не только внутренняя необходимость страны, но и часть масштабного процесса перевода всего Евросоюза на военные рельсы. На эти цели в ближайшие годы ЕС планирует потратить до триллиона евро.