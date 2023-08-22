Лазуткин: наши «товарищи» из-за рубежа требовали санкции, а мы делаем всё, чтобы люди зарплату получали

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход проведения СВО и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель командира казачьего добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ», позывной Аркон Алексей Гапонов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как вам формат? График работы Президента исключительно экономика сейчас, исключительно уборка урожая. Это никак не выбивается из стиля нашего Президента, потому что в августе всегда он в полях, всегда занят вопросами экономики, сельского хозяйства и так далее, но тем не менее вот в этот год, казалось бы, он должен не вылезать из Генштаба по обывательскому представлению, но глава государства верен себе. Тем самым он успокаивает и людей. Понятно, что все следят за обстановкой, это все знают, но тем не менее именно вот такая подача. Как вам?
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы с вами начали с видео, где был показан НПЗ. Когда у нас был 2020 год, что там происходило? Все такого рода крупные заводы государственные пытались остановить. Для чего? Ну, остановить, например, «Беларуськалий». То есть сразу же останавливаются все предприятия в городе, которые там получают контракты или подряды от крупного самого флагмана. Таким образом создается точка социального напряжения. Если у вас не работает промышленность, то не работает автоматически легкая промышленность, потом не работает сельское хозяйство, нет денег, а тогда начинаются забастовки, стачки и все остальное. Здесь Президент, наоборот, он пытается все это запустить, чтобы оно работало.
Когда наши «товарищи» из-за рубежа требовали санкции, мы делаем все для того, чтобы люди зарплату получали, чтобы были новые рынки сбыта. Вот это процентов, наверное, 90 работы нашего правительства после 2020 года – преодоление санкций и обеспечение людей зарплатами. Остальные 10 % – это внешняя обстановка. Что-то от нас зависит, как было, например, с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», где мы сыграли яркую роль. Но то, что сегодня в СВО происходит, мы можем только наблюдать.
И, конечно, какие-то вещи Президент видит, безусловно, говорите про Генштаб. То есть, конечно, наше командование ВВС и ПВО все время в боевой готовности находится. И они Президенту докладывают то, что они видят, эти угрозы, которые там происходят, инциденты, которые были там якобы с нашими вертолетами, то есть все это против нас постоянно вбрасывается как некая провокация.
Григорий Азаренок:
Как-то пока стихло. Неделя, две.
Андрей Лазуткин:
Это такими волнами, чем у них больше проблем на Запорожье, под Харьковом еще где-то, тем они спокойнее здесь. И наоборот, как только у них силы освобождаются, они создают какие-то проблемы на нашей белорусской границе. Я думаю, что Президент мониторит такую обстановку. Вы знаете, что на прошлой неделе было большое интервью по Украине, полтора часа было чисто посвящено украинским проблемам. И это же не просто поговорить собрались. Это же Президент показывает, что я в курсе вашей внутренней политики, что там у вас происходит, будут ли там досрочные выборы, не будут. Это все было обозначено. Но на эти вещи мы почти не можем влиять. А влияем мы только на свою страну, где, повторюсь, не должно быть вот такого социального напряжения. А это работа, зарплата, социальная сфера, то есть все, что мы и делаем.
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