Лазуткин: наши «товарищи» из-за рубежа требовали санкции, а мы делаем всё, чтобы люди зарплату получали

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ход проведения СВО и последние новости политики. В гостях политолог Андрей Лазуткин и заместитель командира казачьего добровольческого разведывательно-диверсионного батальона «СКИФ», позывной Аркон Алексей Гапонов. Григорий Азаренок, СТВ:

Как вам формат? График работы Президента исключительно экономика сейчас, исключительно уборка урожая. Это никак не выбивается из стиля нашего Президента, потому что в августе всегда он в полях, всегда занят вопросами экономики, сельского хозяйства и так далее, но тем не менее вот в этот год, казалось бы, он должен не вылезать из Генштаба по обывательскому представлению, но глава государства верен себе. Тем самым он успокаивает и людей. Понятно, что все следят за обстановкой, это все знают, но тем не менее именно вот такая подача. Как вам?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы с вами начали с видео, где был показан НПЗ. Когда у нас был 2020 год, что там происходило? Все такого рода крупные заводы государственные пытались остановить. Для чего? Ну, остановить, например, «Беларуськалий». То есть сразу же останавливаются все предприятия в городе, которые там получают контракты или подряды от крупного самого флагмана. Таким образом создается точка социального напряжения. Если у вас не работает промышленность, то не работает автоматически легкая промышленность, потом не работает сельское хозяйство, нет денег, а тогда начинаются забастовки, стачки и все остальное. Здесь Президент, наоборот, он пытается все это запустить, чтобы оно работало. Когда наши «товарищи» из-за рубежа требовали санкции, мы делаем все для того, чтобы люди зарплату получали, чтобы были новые рынки сбыта. Вот это процентов, наверное, 90 работы нашего правительства после 2020 года – преодоление санкций и обеспечение людей зарплатами. Остальные 10 % – это внешняя обстановка. Что-то от нас зависит, как было, например, с Пригожиным и ЧВК «Вагнер», где мы сыграли яркую роль. Но то, что сегодня в СВО происходит, мы можем только наблюдать. И, конечно, какие-то вещи Президент видит, безусловно, говорите про Генштаб. То есть, конечно, наше командование ВВС и ПВО все время в боевой готовности находится. И они Президенту докладывают то, что они видят, эти угрозы, которые там происходят, инциденты, которые были там якобы с нашими вертолетами, то есть все это против нас постоянно вбрасывается как некая провокация.