Министр охраны окружающей среды: польский забор на границе нанёс огромнейший вред Беловежской пуще

Новости Беларуси. 130 экспонентов из 14 стран. Ярким стартом белорусской недели экологии стало открытие Международной выставки ECOLOGY EXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлены последние разработки в области обращения с отходами, экотранспорта, создания «чистого» питания и упаковки. А пока мы делаем все возможное, чтобы сохранить нашу экосистему, недружественные страны с абсолютным равнодушием выстраивают пятиметровые заборы, разрезающие биотоп Беловежской пущи. Ситуация вынуждает взяться за дело молодые умы. Самые перспективные разработки для оздоровления экологии и минимизации последствий нанесенного вреда в репортаже Екатерины Капылович.

Екатерина Капылович, корреспондент:

В ближайшие несколько дней столица будет принимать ECOLOGY EXPO – 2023. Выставка экологическая – и это не просто слова. Здесь забота о природе начинается прямо на входе. Участникам выдают экобейджи. Они созданы из натуральных материалов и подлежат полной переработке.

На выставке все разработки с заботой о природе. Лейтмотив – переработка. Студенты БНТУ, к примеру, создали линейку уникальных материалов для ремонта дорожного покрытия буквально из отходов. Это и «наполнитель» для уличных ям из старого асфальта, и специальная мастика для ремонта трещин. Материалы смешиваются в холодном виде, что позволяет не сжигать ископаемое топливо, а значит, свести к нулю вредные выбросы в окружающую среду. Плюсом будет экономия человеческого ресурса – работу может выполнять всего один специалист.

Забота о природе – вопрос глобальный. Но, к сожалению, в последнее время он стал одним из аргументов санкционного давления со стороны Запада. Так, всемирные фонды сократили финансирование экопроектов в нашей стране, хотя со своей стороны мы все обязательства выполняем. А забор на границе Польши и Беларуси нарушил единую экосистему.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Строительство пятиметрового 250-километрового бетонного забора, который разрезал биотоп – Беловежскую пущу, нарушил единую экосистему и, безусловно, нанес огромнейший вред всему живому, находящемуся там. Мы надеемся на разум, на то, что будет принято разумное решение по созданию комфортных условий для перемещения биоразнообразия как животного, так и растительного мира.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Людям была доверена высокая ответственность, такое служение, заботиться о мире, который создан Творцом. И в наше время очень многое можно сделать сообща, объединяя усилия.