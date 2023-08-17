«Я хочу на СВО!» Военкор Первого канала о роли женщины в современной войне

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим жизнь в Донбассе, охоту на журналистов и самую трогательную историю из Донецка. В гостях военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова. Григорий Азаренок, СТВ:

Роль женщины, девушки в современной войне, на прифронтовых территориях – твой взгляд как девушки? Чтобы меня кто-нибудь не обвинил в непрогрессивном, в чем-то непонятном.

Марьяна Наумова, военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:

Когда я начала свою работу в зоне СВО как военный корреспондент, конечно, многие на меня максимально ополчились – какая-то тупая московская баба полезла на фронт, распустила свои волосы. А мужиков дома ждут жены. Мне было на самом деле максимально обидно и неприятно, потому что зачастую мне кажется, что я делаю свою работу лучше, чем многие мужчины-военкоры, я значительно там смелее, сильнее даже в каком-то моральном плане. Я часто общаюсь со своими коллегами, которые либо являются военкорами, либо просто ведут военный блог, как это сейчас модно называть, и которые надевают каску и броник там, где… Я не надеваю не потому, что я такая смелая, а просто потому, что это не надо. Я часто встречаю своих коллег-военкоров, которые боятся ездить куда-то не потому, что там опасно, а потому что они сами создали такой образ, что здесь опасно, чтобы было больше контента, донатов и так далее. Я часто встречаю девушек гораздо сильнее мужчин в каком-то эмоциональном плане, моральном. Каких-то военкорш я вижу мало, есть пару знакомых. Но именно женщины, которые здесь живут, они бесстрашные от слова совсем. Они под обстрелами, под пулями высаживают картошку, поливают розы, выполняют какую-то работу по дому. Военнослужащих женщин тоже регулярно встречаю. Конечно, это не те женщины с автоматами, которые штурмуют здания и окопы. Это в основном медики, которые выполняют не менее опасную работу, которые выезжают на эвакуацию, вытаскивают наших пацанов, спасают им жизни. Поэтому роль женщины на войне имеет место быть.