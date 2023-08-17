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«Я хочу на СВО!» Военкор Первого канала о роли женщины в современной войне

17 августа 2023 18:49
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим жизнь в Донбассе, охоту на журналистов и самую трогательную историю из Донецка. В гостях военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова.

Григорий Азаренок, СТВ:
Роль женщины, девушки в современной войне, на прифронтовых территориях – твой взгляд как девушки? Чтобы меня кто-нибудь не обвинил в непрогрессивном, в чем-то непонятном.

«Я хочу на СВО!» Военкор Первого канала о роли женщины в современной войне-1

Марьяна Наумова, военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:
Когда я начала свою работу в зоне СВО как военный корреспондент, конечно, многие на меня максимально ополчились – какая-то тупая московская баба полезла на фронт, распустила свои волосы. А мужиков дома ждут жены. Мне было на самом деле максимально обидно и неприятно, потому что зачастую мне кажется, что я делаю свою работу лучше, чем многие мужчины-военкоры, я значительно там смелее, сильнее даже в каком-то моральном плане. Я часто общаюсь со своими коллегами, которые либо являются военкорами, либо просто ведут военный блог, как это сейчас модно называть, и которые надевают каску и броник там, где… Я не надеваю не потому, что я такая смелая, а просто потому, что это не надо.

Я часто встречаю своих коллег-военкоров, которые боятся ездить куда-то не потому, что там опасно, а потому что они сами создали такой образ, что здесь опасно, чтобы было больше контента, донатов и так далее. Я часто встречаю девушек гораздо сильнее мужчин в каком-то эмоциональном плане, моральном. Каких-то военкорш я вижу мало, есть пару знакомых. Но именно женщины, которые здесь живут, они бесстрашные от слова совсем. Они под обстрелами, под пулями высаживают картошку, поливают розы, выполняют какую-то работу по дому. Военнослужащих женщин тоже регулярно встречаю. Конечно, это не те женщины с автоматами, которые штурмуют здания и окопы. Это в основном медики, которые выполняют не менее опасную работу, которые выезжают на эвакуацию, вытаскивают наших пацанов, спасают им жизни. Поэтому роль женщины на войне имеет место быть.

«Я хочу на СВО!» Военкор Первого канала о роли женщины в современной войне-4

Марьяна Наумова:
Я часто общаюсь с военнослужащими, и они говорят: на самом деле так приятно, что приехала к нам девчонка, потому что они находятся у себя в максимально мужском коллективе и устают даже видеть мужские лица, потому что проводите вместе 24/7, обсуждаете все эти темы, войну. И когда они видят девчонку, с которой можно просто посидеть, поболтать, а я с ними общаюсь, беру интервью, и они мне раскрываются, свои какие-то душевные проблемы взаимоотношений с семьей, какая-то теплота, любовь, нежность, чувственность… И они вспоминают, что они живые люди, несмотря на то, что они такие суровые мужики с автоматами, они все равно настоящие человечки добрые. Поэтому я за то, чтобы женщины были на войне, работали, воевали, если они действительно этого хотят.

Но самое главное, многие мне пишут женщины, я понимаю, что это вообще женская суть – обогреть, помочь. Мне пишут: Марьяна, я хочу на СВО. Но для того, чтобы работать там и помогать в зоне боевых действий даже как волонтер, нужно обладать некоторыми навыками. Это в первую очередь навыки оказания медицинской помощи, саперно-инженерного дела, ориентирования, как вести себя при артобстреле. И многое-многое другое. И самое главное – это моральная составляющая, потому что не все могут справиться с тем стрессом, который здесь ты испытываешь. И больше всего тяжело – привязанность к людям и особенно когда тебе приходится их терять.

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# Вооруженные силы # общество # Григорий Азарёнок # Марьяна Наумова # Фотофакт

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