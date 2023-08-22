Лазуткин: мы должны, пока ещё время есть, сделать так, чтобы у нас не было точек социального напряжения

Григорий Азаренок, СТВ: Хотелось бы обсудить Витебскую область. Для меня особенно это важно, потому что сам родом оттуда, Лепельщина, красивейший край, озера и так далее. Вот сейчас там новый помощник Президента, Игорь Брыло, внимание обращено колоссальное, поэтому и проводится такое совещание. Но мы помним, как Президент вспоминал, несколько лет назад этот указ, когда оршанская битва у нас была, но не в том смысле, в каком змагары ее знают. А когда у нас поднимали экономику. И в принципе, вот эти регионы, Могилевщина, Витебщина, у которых и земля победнее, и демографическая ситуация отличается от Гродненской и Минской, Президент пытается выровнять по стране этот уровень экономики, но не за счет других регионов, а именно поднять, чтобы все заработало и так далее… Вот эти восточные регионы, которые, кстати, не такие богатые, но при этом в 2020 году лучше всего себя проявили.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вот то, что мы видим, эти вещи, когда кукурузу обсуждают так подробно, силос, зерно – казалось бы, зачем? Но дело в том, что наша каждая область, несмотря на то что они вроде как похожи друг на друга, все имеют определенную специфику управления, и Президент создает своего рода антикризисные группы, то есть туда был командирован бывший министр: занимайтесь, покажите, что вы можете, и решите конкретную проблему конкретной области, а дальше этот опыт нарабатывается уже в остальных областях.

И вы верно сказали. Вопросы трудовой миграции, например. На Запад краник, может быть закрыт, люди не поедут. А вот в восточную область, в Россию, вполне могут уезжать из такого рода депрессивных регионов, если они такими будут. И вот эти вот вопросы рабочих мест, расчетов на предприятиях, загруженности сырьем – это же все выливается в зарплаты и благосостояние людей, которые там работают. Потому что если не будет ни сырья, ни рабочих мест, ни расчетов, то, конечно, люди просто поедут за длинным рублем оттуда. И для нас это будет большой проблемой.

Посмотрите, например, как сегодня Украина воюет. То есть они снабжаются полностью, весь их бюджет за счет кредитов западных. Они там получали порядка в год 60 миллиардов долларов. То есть им надо там сеять, убираться, загружать что-то сырьем, они все остановили, они только воюют. Если у нас начнутся какие-то проблемы, как мы будем себя обеспечивать, что мы будем есть, как это все будет работать в условиях какого-то кризиса?

Вы были на территориях, вы знаете, что там сегодня происходит. Если будет какое-то масштабное российское наступление, например, то это будет обострение всей обстановки. И у нас, на севере Украины, большое внимание будет и к Харьковской области, там к югу, то есть все будет очень напряженно. И мы должны, пока вот еще время есть, подготовиться, сделать так, чтобы у нас не было точек социального напряжения. Это касается и образования, и здравоохранения, и сельского хозяйства – всех сфер, которые мы контролируем, чтобы там люди были более-менее довольны, потому что сегодня одна обстановка, а завтра, послезавтра она может быть совсем другой.

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