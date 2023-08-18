«Нас переиграли абсолютно в информационном плане». Можно ли было избежать войны в Украине?

Тарік Незалежко, музыкант, политический обозреватель:

Мне кажется, после Майдана война была избежна. Весьма избежна, если можно такое слово употребить. Но опять же сложились негативно обстоятельства. Есть у меня подозрение глубокое. Я сейчас поделюсь этими подозрениями. И я думаю, что достаточно много камней полетит в мою сторону. Но как мне кажется, после того как Крым стал частью России, важно было провести выборы на оставшейся территории, Крым отошел. Выборы, которые позволили бы прийти все-таки большинству адекватных политиков в Верховную раду. Для этого нужно было бы всего лишь, чтобы юго-запад Украины проголосовал. А как вы все прекрасно знаете, 12 апреля (вот сейчас готовьте камни кидать), я могу по датам немножко ошибаться, 12 апреля в Славянск заходит группа определенных людей, которых на определенную деятельность, как я понял исходя из дальнейших интервью Владимира Путина, никто их не благословлял на эти действия.

Так вот, 12 апреля начинаются в Славянске разборки. 14-го начинается АТО. В итоге юго-восток, который имеет наибольшую плотность населения, полностью исключен из электорального цикла, из голосования. И в результате этого в Верховную раду попадают парашенковцы всякие, праворадикальные новообразовавшиеся партии. И представители, грубо говоря, мы называем их ОПЗЖ. Там было другое формирование. Они в меньшинстве находятся. Это вот номер раз момент. Потому что в моем представлении в 2014 году большинство населения Украины не поддерживало то, что происходило в результате Майдана. Большинство. Это и потому, что телевидение еще не успело всех обработать. И плюс не было пролитой крови, потому что Крым бескровно ушел. И здесь уже сработали, конечно, западные технологии. 2 мая, 9 мая в Мариуполе, когда людей расстреливали на улицах. И чистки.

Каким образом подавлялось это адекватное движение? Оно подавлялось следующим образом: террор и страх, потому что происходят убийства Олеся Бузины, бывшего депутата Калашникова, Самсоненко застрелилась женщина. Чечетов выпрыгнул из окна. То есть только людей медийных и известных я могу перечислить порядка 15-ти. А огромное количество людей, которые просто исчезли. Их нет, никто не знает, где они. И вот в это время был упущен момент, когда это все можно было вырулить. И здесь, конечно же, американцы переиграли в том плане, что благодаря началу АТО они выключили юго-восточный регион из голосования.