Вердикт сквозь десятилетия. Беларусь ждет от Германии правовой оценки действий нацистского преступника Ганса Зиглинга. Председатель Верховного Суда Андрей Швед принял решение направить немецким коллегам копию обвинительного приговора, что станет важным шагом в защите исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Близнюк, корреспондент: Имя Ганса Зиглинга неразрывно связано с хроникой нацистских зверств. На руках его карателей кровь более 1 700 жизней, среди которых 238 детей, 11 полностью уничтоженных деревень и сотни искалеченных судеб. Эти факты стали основой для расследования дела о геноциде.

В ходе следствия установлено, что Ганс Зиглинг, являясь командиром украинской полицейской роты, а затем 57-го батальона охранной полиции, в период 1942-1944 годов на временно оккупированных территориях БССР организовывал карательные операции и руководил ими. Нацистский преступник признан виновным по 13 эпизодам геноцида. Он участвовал в массовых расправах над мирным населением на территории Минской, Гродненской и Брестской областей.

Его жестокость не знала границ. В Беларуси вынесли приговор эсэсовцу Гансу Зиглингу.

Приговор Верховного суда признать нациста виновным вступил в законную силу 11 марта 2026 года. Его копию в ближайшее время передадут в компетентные органы ФРГ. Информирование международного сообщества о таких преступлениях – стратегический интерес Беларуси. У зла есть имя, и оно должно быть названо официально на всех уровнях.

Известно, что судебная система ФРГ в послевоенный период проявляла неприемлемую снисходительность к нацистским карателям. Так, при жизни Зиглингу удалось избежать наказания. Преступник занимался предпринимательской деятельностью в Баварии и дожил до глубокой старости.

Белорусская сторона настаивает на правовой оценке его действий на международном уровне. Такие расследования ставят точку в любых попытках оправдать нацизм и переписать итоги Второй мировой войны.

Анастасия Близнюк:

При жизни Гансу Зиглингу удалось избежать возмездия. Полвека назад в Мюнхене следствие против него было прекращено за отсутствием вины. Справедливый вердикт прозвучал лишь спустя десятилетия на белорусской земле.

Обвинительный приговор Верховного Суда стал шестым в современной истории страны в рамках дела о геноциде. Работа по восстановлению исторической правды продолжается, ведь у памяти нет срока давности.